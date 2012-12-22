Erdoğan'dan ODTÜ'lülere: Bazılarının öğrencilikle alakası yok

Başbakan Tayyip Erdoğan, ODTÜ’de protesto gösterisi yapan öğrencilere destek veren öğretim üyelerine tepki göstererek, “Öğrencilerini böyle yetiştiriyorlarsa onlara yazıklar olsun diyorum” dedi. Erdoğan, ekonomiyi eleştirenlere de cevap vererek “Ben ‘Paradan altı sıfır atacağız’ dediğimde, Taksim’de eşek gibi anırırım’ diyenler vardı, neredeler” diye sordu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu'nda düzenlenen toplantıda konuştu.

Erdoğan, Göktürk 2 uydusunun fırlatışının yapıldığı sırada ODTÜ Yerleşkesi’nde çıkan olaylara tepki gösterdi.

Öğrencilere destek veren öğretim üyelerini eleştiren Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

"O malum muhalefet tarzı, statüko tarzı kendini gösterdi. Üniversite kampüsü içinde araba lastikleri yakıldı. Bazılarının öğrencilikle de alakası yok.

Polisle çatışma başlıyor, şiddete dayalı bir protesto gerçekleşiyor. Basında Göktürk 2 uydusundan daha fazla bu öğrencilerin protestoları yer alıyor. Böyle bir öğrenci olabilir mi, bu nasıl rektör, bu nasıl yönetim demiyorlar.

Yönetim ekranlardan bu heyecanı yaşamak istiyoruz. Neymiş eleştiriymiş, protesto hakkıymış. Biz de öğrencilik yaptık ama biz taşla sopayla öğrencilik yapmadık. Atılan her hayırlı adıma destek olan bir gençlik olarak yetiştik.

Bu hocalar öğrencilerini böyle yetiştiriyorlarsa onlara yazıklar olsun diyorum. Bir hoca önce öğrencisine ilme saygıyı öğretmeli. Gerçeği teslim edip, takdir edeceksin. Bu protestoları şirin göstermek, polisi suçlu göstermek vicdanlı bir tavır değildir. Yaşam tarzları, dünyaları farklı olabilir. Demokrasiyi zenginleştiren bu farklılıktır. Herkesin düşüncesine saygılıyız."

Erdoğan, NTV-Star ortak yayınında yaptığı açıklamalarda, ODTÜ'deki olaylarla ilgili olarak üniversite yönetimini samimi bulmadığını belirterek şöyle konuşmuştu:

"Ben şuna üzülüyorum. Siz nasıl bir üniversite yönetimisiniz ki, kalkıyorsunuz orada o gün, Türkiye Göktürk-2'yi fırlatacak, gururlanmamız lazım. Siz ne biçim öğretim üyesisiniz, sizin yetiştirdiğiniz öğrenciler bunlarsa bizim ülkemiz batmış, bitmiş. Bu öğrencilerin gururlanması, 'seyredelim' demesi lazım. Yani 'Şuralara dev ekranlar koyun da izleyelim' demeleri gerekirken, orada gelip lastik yakıyorlar. Bunu yapan kim?"



'Kuvvetler ayrılığını çok iyi bilirim'



Erdoğan, “Kuvvetler ayrılığı” konusundaki sözlerine de açıklık getirdi. Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bu Kuvvetler ayrılığı denen olay engel olarak duruyor dedim. Hangi bağlamda nasıl kullandığımı görmeden bir fırtına kopardılar. Ana muhalefet lideri siyasete giriş dersi vermeye kalkıyor. Siyasete giriş dersinden sürekli kalıyor. Biz 40 yıldır siyasetin içindeyiz. Kuvvetler ayrılığını çok iyi biliriz. Onlar kuvvetler birliğini savunmuşlardır, çok partili döneme kadar. Hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, kara kuvvetlerini anladılar. Yıllarca yargıyı kendi arka bahçeleri olarak gördüler. Bunun bedelini ödeyenlerden biri de benim, bunu çok iyi bilirim. Kuvvetler ayrılığı denilip, yürütmenin yargının denetimine girmesine karşı çıktık.

Muhalefet bize 'Kuvvetler ayrılığı' dersi vermeye çalışıyor. Ana muhalefet partisinin demokratikleşme ve sivilleşme adına attığı tek adım sivil slogan kullanmaya başlamasıdır. Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyorlardı, ‘Mustafa Kemal’in yurttaşlarıyız’ diyorlar.”



'Eşek gibi anırırım demişlerdi'



Ekonomi konusunda yapılan eleştirilere de tepki gösteren Erdoğan, “Paradan 6 sıfır atacağız dediğimizde, ‘Taksim Meydanı’nda anırırım’ diyenler vardı. Hani nerede, anırmadılar. Enflasyon patlar dediler, patlamadı. Tam aksine yüzde 6’ya düştü” diye konuştu.