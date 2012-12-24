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YÖK'ten ODTÜ'deki olaylara soruşturma

ODTÜ'de Erdoğan'ı protesto eden grupların çıkardığı olayların incelenmesi için 21 Aralık'ta YÖK Denetleme Kurulu'nu görevlendirildi

24 Aralık 2012 23:31

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, ODTÜ'deki olayları incelemek üzere Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'nın, ODTÜ kampüsü'nde geçen hafta Göktürk-2 uydusunun fırlatılması nedeniyle düzenlenen törene katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden grupların çıkardığı olayların incelenmesi için 21 Aralık'ta YÖK Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiği öğrenildi.

YÖK Başkanı Çetinsaya, üniversite kampüslerindeki şiddet içeren olayların üzüntüyle karşılandığını ifade etti.

Üniversite kampüslerinde şiddet, hoşgörüsüzlük ve baskının asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Çetinsaya, şunları kaydetti:

''Yükseköğretim Kurulu olarak vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkemiz akademik özgürlüktür. Akademik özgürlük, hem öğrencilerin ve öğretim üyelerinin kendilerini özgürce ifade edebilmelerini, hem de kampüse gelen misafirlerin ifade özgürlüğünü gerektirir. Bunu ihlal eden her davranış, akademik özgürlüğü ihlaldir ve kabul edilemez. Şiddete başvurarak akademik özgürlükleri sınırlamak, eğitim ve öğretimi engellemek asla mazur görülemez.''

Çetinsaya, ''Bu çerçevede üniversite yöneticileri, öğretim elemanları ve öğrencilerimizden beklentimiz, üniversite kampüslerinde şiddet içeren olayların vuku bulmaması için azami gayret göstermeleridir'' ifadesini kullandı.

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