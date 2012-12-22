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İzmit'teki ODTÜ protestosuna 5 gözaltı!

İzmit'te, ODTÜ'deki öğrencilere yönelik gerçekleştirilen gözaltıları protesto etmek amaçlı eylem yapan Eğitim-Sen üyeleri gözaltına alındı

22 Aralık 2012 20:34

ODTÜ'deki öğrencilere gözaltıları protesto için İzmit kent merkezinde Eğitim- Sen Kocaeli Şubesi önderliğinde gerçekleştirilen protesto yürüyüşüne polis müdahale etti, 5 kişi gözaltına alındı.

İzmit'te Belediye İşhanı önünde toplanan ve "Öğrencilerimizin üzerindeki baskılar son bulsun. Açılan soruşturmalar iptal edilsin" yazılı pankart taşıyan yaklaşık 100 kişilik grup, slogan atarak yürüdü.

DHA'da geçen habere göre, çok sayıda polisin önlem aldığı eylemde Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Veysel Kaplan konuşan, "Başbakan ve ekibi, hükümete karşı söylenen her sözü, gerçekleştirilen her eylemi ve protesto gösterisini kanla bastırma yoluna gidiyor. Artık neredeyse şiddetle bastırılmayan, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanmayan tek bir basın açıklaması, tek bir miting yok" dedi.
Kaplan, Kocaeli Üniversitesi yönetimine de seslenerek, öğrencilerin demokratik tepkilerini engellemekten vazgeçmelerini istedi.
Açıklamanın ardından polis müdürleri ile göstericiler arasında tartışma çıktı. Bu tartışma sırasında bir ara ortam iyice gerginleşti. Grubu çembere alan polis, bir öğrenciyi ve Eğitim-Sen üyesi 4 kişiyi gözaltına aldı.

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