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Erdoğan, Nihat Hatipoğlu'nu rektör olarak atadı

Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı

18 Ocak 2019 10:05

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu atandı.

Hatipoğlu, atama kararının arından sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesine Rektör olarak atamam gerçekleşti.Yüce Rabbım ülkemize hayırlı hizmet yapmayı nasip eylesin. Bana bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza, itimadından dolayı teşekkür ederim."

Erdoğan'ın kararına göre atanan diğer rektörler şöyle:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir,

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Handan İnci Elçi,

Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Murat Ferman,

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cumhur Çökmüş,

MEF Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Muhammed Şahin.

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