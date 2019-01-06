Nihat Hatipoğlu: DM'den yürümek çirkin bir hareket

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, kişilerin sosyal medyada yaptığı hareketlerin hesabının "ahirette sorulacağını" söyledi. Hatipoğlu, "DM'den yürümenin çirkin bir hareket olduğunu" söyledi.

Hatipoğlu, Sabah gazetesinden Pınar Yıldız Yüksel'e sosyal medya hakkında konuştu. Hatipoğlu'nun açıklamalarından bir kısım şöyle:

Hakkında yanlış haber yapılan, iftiraya uğrayan ünlüler, siyasetçiler, din adamları hepsi ahirette alacaklı olacaklar. Bir şeyi beğenirken 10 kez düşünün. Günah sadece içki, zina kumar değildir. Haset, insanın eliyle diliyle işlediği günah bunlardan daha fecidir. Hz. Peygamberimiz: "Kişi içki içmiş olabilir, zina yapmış olabilir ama yalan şahitlik yapamaz" diyor. Yalan şahitlik kamuyu ilgilendiriyor.

"DM'den yürüme" olayı var hocam. Evli ya da bekârlar beğendikleri kadınlara özel mesaj atıyorlar. Kadınlar da erkeklere atabiliyor...

- Çok çirkin bir hareket. Bir kadın evli ya ada bekâr, bir erkek ona âşık oldu diyelim (zıttı da olabilir). Telefonunu bulup ona bir mesaj yazıp "Sizi seviyorum" dedi. Evli olana bunu atmaması gerekiyor. Bekâr olanı ise sevebilir, insanlar aşklarından sorgulanmaz ancak karşı taraf ben şu anda evlenmeyi düşünmüyorum dediğinde bu orada bitmeli. Ancak bu tek gecelik ilişki gibi teklifler haramdır.

Nasıl olsa fiziksel olarak bir araya gelmiyoruz diye sanal olarak yazışıp, üstü kapalı flört edenler de var. Bu haram mıdır?

- Haramdır. Bizi yanlış ortama sürükleyen her şey haramdır. Peygamber Efendimiz karanlığın çöktüğü bir gün sokakta eşiyle fısıltı halinde konuşuyor. Etrafta kimse de yok. Sahabeden biri sokağa giriyor. Peygamberimizin bir kadınla konuştuğunu görünce hemen geri dönüyor. Efendimiz bunu görüp sahabeyi çağırıyor: "Bak bu benim eşim" diyor. Sahabe: "Efendimiz ben sizin yanlış yapmayacağınızı bilirim" diye karşılık veriyor. Efendimiz: "Şeytan insanın damarındaki kan kadar hızlı ilerler. Kimle konuştuğumu görmeni istedim" diyor. Bizi töhmete sokacak ortamlardan sakınmamız gerekiyor. Mesajlaşmak, beğeni de bunun içinde.

Karı-koca birbirlerinin telefonuna bakabilir mi?

- Tüm ailenin telefonları açıkta olmalı, çocuklar da dâhil buna. Telefonlar şifreli olmamalı. Eşler birbirlerinin telefonuna bakabilmeli. Kimsenin kimseden saklı gizlisi olmalı.

Sosyal medyada kurumlar, fenomenler, ünlüler "Paylaşımımızı beğenin, beş arkadaşınızı etiketleyin size şu hediyeleri vereceğiz" diyorlar. Bu kazanılan hediyeler helal mi haram mı?

Ekleyeceğiniz kişilerden müsaade almanız gerekiyor. Sormadan etiketlemek başkalarının hakkına giriyor. Eğer sormadan etiketleyip kazanırsanız bu günah. Ancak rızası olursa o hediyeyi alabilirsiniz. Hediyenin zararlı olmaması helal bir şey olması gerekiyor. Kitap olabilir ancak içki haramdır.

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