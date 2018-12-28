İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'ndan, Ahsen TV'nin 'milli piyango' videosuna tepki: Bu hakkı size kim verdi?

İlahiyatçı ve Sabah yazarı Nihat Hatipoğlu, internette 'Ahsen TV' adıyla çeşitli videolar paylaşan Bülent Yapraklıoğlu'nun Milli Piyango karşıtı bildiri dağıtmasına tepkili. Hatipoğlu, "Bu sosyal deney filan olamaz. Dini denek haline getirmek hakkını kim size verdi? İnsanların imanını test etmek günahını savunur haline getirmek hakkını kim verdi size!" dedi.

Hatipoğlu'nun "Dini tartışma zeminine çekmeyin" başlığıyla (28 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Elinde kamerası ile güya insanları piyango konusunda uyaran veya sorgulayan bir muhabir. Piyango sırasına giren insanların arasına dalıyor. Şans oyunlarının haram olduğunu söylüyor. Oradaki vatandaşların bir kısmı bu sözleri sabırla dinliyor ve bildiğini yapmaya da devam ediyor. Bir kısmı vazgeçiyor bilet almaktan. Bir kısmı ise, özellikle birkaç hanımefendi sınırı zorlayacak tarzda çok saldırgan mukabelede bulunuyor ve hatta muhabire hakaret edip saldırmaya başlıyor. Bunun adını da sosyal deney koyuyorlar.

Arkadaşlar! Bu sosyal deney filan olamaz. Dini denek haline getirmek hakkını kim size verdi? İnsanların imanını test etmek günahını savunur haline getirmek hakkını kim verdi size! Kur'an-ı Kerim'in yüce ayetlerini böyle kavgalı bir ortamda okuyup, nihayet pamuk ipliğiyle dine bağlı olabilecek bazı insanları inkârcı pozisyonuna sokmakla ne elde ediyorsunuz? Hangi problemi halledeceksiniz bu yöntemle. Helal ve haram böyle mi tebliğ edilir? O kuyrukta her dinden her anlayıştan insan olabilir. Ne yapıyorsunuz orada.

Din tartışılmamalı. Din, karşıtlık pozisyonuna çekilmemeli. Günahı işlemekte olan kişiye o anda müdahale etmek yerine sabırla, teenniyle ve hikmetle uygun zamanı bulup konuşmak daha doğru değil mi?