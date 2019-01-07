"Yeni nesil Nihat Hatipoğlu'nu o denli ciddiye almıyor ki gülüp geçiyor"

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, kişilerin sosyal medyada yaptığı hareketlerin hesabının "ahirette sorulacağını" iddia etti. Hatipoğlu, "DM'den yürümenin çirkin bir hareket olduğunu, like'ların hesabını ahirette verileceğini" öne sürdü. HaberTürk yazarı Esin Övet, Hatipoğlu'nun bu ifadelerinin yeni nesil tarafından ciddiye bile alınmadığını söyledi. Övet, sosyal medyayı kullanan gençlerin "daha yaratıcı, daha farklı adımlar beklediğini" yazdı.

Övet'in "Like’na dikkat et" başlığıyla (7 Ocak 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yıl oldu 2019.

Ve bu yılın tamamen sosyal medya devri olacağı konuşuluyor.

Yani daha çok Instagram ön planda olacakmış.

Daha çok 'influencer'lar gündeme gelecekmiş.

Ve birçok firma bir dönemin meşhurları ile değil sosyal medyanın yarattığı ünlüler ile çalışacakmış.

Ve bir dönemin meşhurları yok olacakmış.

Yani şu anda olduğundan daha fazlasını düşünün.

Ve sosyal medyada yürüyecekmiş her şey.

Son bir senedir işaretler gösteriyor ki, gerçekten dünya değişiyor. Yazılı medya tamamen yok oluyor.

Yerini sosyal medya alıyor. Ve önümüzdeki yıllarda daha da baş köşeye oturacak gibi.

Görünen o ve yeni nesil asla televizyon izlemiyor. Sadece sosyal medyadan bir şeyler izliyor.

Ve şu noktada ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu sosyal medyada yapılan hareketlerin hesabının ahirette sorulacağını söylemiş.

Buyurun buradan sayın seyirciler.

Nur topu gibi bir tartışma konumuz var.

Şimdi biz bunu günlerce konuşuruz.

Ama şunu unutmayın yeni neslin öyle bir vakti yok artık onlar uzun uzun konuşmuyor hiç bir şeyi.

Hele ki, söylenen bir şey saçma geliyorsa gülüp geçiyor, üstünde hiç durmuyorlar bile.

Hatta şimdi bu olaya “O zaman toptan cehenneme mi gidiyoruz şimdi” diye geçiştirip başka bir konuya bile atlayacaklardır.

O denli ciddiye almıyorlar.

Daha yaratıcılık, daha bir farklı adımlar bekliyorlar.

Şöyle ki:

Nihat Hatipoğlu

Sosyal medyada olup;

-Daha sık kadına taciz, tecavüz olaylarında sesini çıkartıp açıklamalar yapsaydı.

-Daha sık hayvanlara şiddet yapılırken sert bir açıklama yapsaydı.

-Çocuklara taciz, şiddet uygulandığında “Öbür dünyada hesaba sorulacak”deseydi daha çok taktir toplardı.

Hatta bu suçları işleyenlerin öbür dünyada başına neler geleceğini anlatsaydı bir kesime sosyal medya aracılığı ile daha bir makbul olurdu.

Çünkü taciz, şiddet, tecavüz, hırsızlık, hak-hukuk yeme, ekmek parası yeme, yalan, riya mevzularında ciddi bir ilerleme var maalesef.

Hiç azalmadan ilerliyor hem de hızla.

Eğer şu an ulaşma aracı sosyal medyası bunu bir günah aracı olarak değil bir daha kolay ulaşma aracı olarak kullanabilseydi.

Ve çürümüş zihniyetleri aydınlatabilseydi.

