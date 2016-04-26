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Politika

Erdoğan: Laiklik konusunu müzakere etmek ülkemizin gündemini değiştirme gayretidir

"TBMM Başkanı kendi düşüncesini ifade etti, laiklik konusunda görüşüm bellidir"

26 Nisan 2016 23:29

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Laiklik yeni anayasada olmamalıdır" sözlerine ilişkin "Meclis Başkanımız anayasa tartışmaları bağlamında kendi kanaatlerini ortaya koymuştur. Şahsımla ilgiliyse devlet, tüm inanç gruplarına inançlarını yaşama konusunda eşit mesafededir ve laiklik budur. Laiklik konusunu müzakere etmek ülkemizin gündemini değiştirme gayretidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hırvatistan'da basın toplantısında 'laiklik' sorusuna verdiği cevap şöyle:

"Meclis Başkanımız anayasa tartışmaları bağlamında kendi kanaatlerini ortaya koymuştur. Şahsımla ilgiliyse benim ta başbakanlığımın başından itibaren bu konudaki düşüncelerim bellidir. Hele hele Mısır’da yaptığım konuşma çok önemli. Kurucusu olduğum partinin programında bu çok açık net yer almaktadır. Devlet, tüm inanç gruplarına inançlarını yaşama konusunda eşit mesafededir. Ve bunu bizler, partimizi kurduğumuz zaman, tüm dünyadaki laik sistemleri inceleyerek ki, bunlar da zaten biliyorsunuz bir Anglosakson laiklik, kara Avrupa'sının laiklik anlayışı...Bütün bunları inceleyerek bizler, partimizin bu konudaki anlayışını, bizler o zaman programımıza yerleştirdik. Cumhurbaşkanlığı adaylığımızda da bizler yine Cumhurbaşkanlığımla ilgili beyannamemin içerisinde de bunlar var. Cumhurbaşkanlığı adaylığımda da bunlar var. Bu konuda müzakere ülkemizin gündemini çekme gayretinden farklı bir şey değildir."

Dönemin başbakanı Erdoğan'ın, 2011 yılının bahar ayından gerçekleştirdiği Mısır ziyaretinin ilk gününde ülkenin uydudan yayın yapan özel televizyon kanalı Dream TV’de ülkenin kadın talk şov programcısı Mona Shazly’nin konuğu olmuştu. 

Erdoğan'ın, Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinden sonra Mısır’da "yeni anayasanın laik mi yoksa şeriat ilkelerine mi dayanması gerekiyor?" sorusuna verdiği cevap şöyle:

 

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