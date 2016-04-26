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Kadıköy’deki ‘laiklik’ eylemine polis müdahalesi!

TBMM Başkanı'nın "Laiklik yeni anayasada olmamalı" sözlerinin üzerine birçok yerde eylem düzenlendi

26 Nisan 2016 23:12

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın laikliğin anayasadan çıkarılması gerektiği yönündeki açıklamalarına karşı bugün son eylem İstanbul'da düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı eyleme polis müdahale etti.  Süreyya Operasından yürüyüşe geçen Birleşik Haziran Hareketi'nin önünü kesen polis yurttaşlara biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti.

RED Dergisi yazarı ve Haziran Hareketi üyesi Can Gürola gözaltına alındı. Gürola'nın darp edildiğini gösteren fotoğraf sosyal medyadan paylaşıldı.

İleri Haber'in aktardığına göre, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Yeni anayasada laiklik olmamalıdır" açıklamalarının ardından İzmir'de  bir araya gelen Aydınlanma Hareketi ve Birleşik Haziran Hareketi yürüyüş düzenledi.

​Alsancak ÖSYM binası önünde toplanan eylemciler, "Gerici, faşist, halk düşmanı AKP", "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok", "Yobazların ipleri, sermayenin elinde", "Boyun eğme, yobazlardan hesap sor" sloganları attı.

​Yürüyüşe geçmek isteyen İzmirlilere izin vermeyen polis, gaz ve plastik mermiyle eyleme müdahale etti. Müdahalenin ardından çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

 

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