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TBMM Başkanı’ndan ‘laiklik’ açıklaması: Şahsi düşüncelerimi ifade ettim

Kahraman, "Laiklik bir kere yeni anayasada olmamalıdır” demişti

26 Nisan 2016 20:44

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yeni anayasada laiklik olmamasıyla ilgili belirttiği fikirlerine ilişkin “Yeni anayasayla ilgili şahsi düşüncelerimi ifade ettim” dedi.

Kahraman, "Yeni anayasada laiklik kavramı kötü niyetli yorumlara yol açmayacak şekilde açık ne net bir biçimde tarif edilmeli, istismar edilmenin önüne geçilmelidir" dedi ve "Anayasanın dindar olması beyanımdaki kastım din ve vicdan özgürlüğünün güvence altına alınmasını sağlamayı temenni etmektir" diye konuştu.

 

Kahraman'ın açıklaması şöyle:

"Yeni anayasayla ilgili şahsi düşüncelerimi ifade ettim. Konuşmanının bütününde 1937 yılında anayasaya kelime olarak dercedilen laikliğin tanımının yapılmasına vurgu yaptım. Yeni anayasada laiklik kavramı kötü niyetli yorumlara yol açmayacak şekilde açık ne net bir biçimde tarif edilmeli, istismar edilmenin önüne geçilmelidir.

Anayasanın dindar olması beyanımdaki kastım din ve vicdan özgürlüğünün güvence altına alınmasını sağlamayı temenni etmektir."

TBMM Başkanı Kahraman, "Laiklik bir kere yeni anayasada olmamalıdır" diyerek, "Dindar anayasa meselesinden anayasamızın kaçınmaması lazım. Dini olarak bahsetmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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