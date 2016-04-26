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TÜSİAD: Laiklik ilkesinin yeni anayasadan çıkarılması önerisi kabul edilemez

"Laiklik başta olmak üzere bilim, hukuk ve özgürlük üzerine inşa edilmiş cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

26 Nisan 2016 20:44

TÜSİAD Yönetim Kurulu'ndan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “Laiklik bir kere yeni anayasada olmamalıdır. Dindar anayasa meselesinden anayasamızın kaçınmaması lazım” sözlerine ilişkin yapılan açıklamada “Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temel değerlerinden laiklik ilkesinin yeni Anayasa’dan çıkarılmasına yönelik TBMM Başkanı’nın açıklamasından büyük bir üzüntü ve rahatsızlık duyduk. Laiklik ilkesinin yeni Anayasa’dan çıkarılması önerisini kaygı verici ve kabul edilemez buluyoruz. Laiklik başta olmak üzere akıl, bilim, hukuk ve özgürlük üzerine inşa edilmiş Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dendi.

Kahraman, 1982 ve 1961 yıllarında yapılan anayasaların dindar bir anayasa olduğunu ileri sürerek “Neden? Resmi tatiller, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı’dır. Din dersleri mecburidir ve inanca dayalı bir yapısı vardır. Yani seküler değildir, dindar anayasadır” demesinin ardından bugün "bu fikirlerin şahsi fikirleri olduğunu" söyledi.

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