Osmanlı Ocakları'ndan "Anayasada laiklik olmamalı" diyen İsmail Kahraman'a destek!

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın "Yeni anayasada laiklik olmamalı" sözlerine Osmanlı Ocakları'ndan destek geldi. Osmanlı Ocakları 1453, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde yarın saat 18.00'de 'Dindar nesil için dindar anayasa paneli' düzenleyeceğini duyurdu.

Osmanlı Ocakları 1453 Genel Başkanı Emin Canpolat da, Twitter hesabından Kahraman'a "TBMM başkanı Kahraman onurumuzdur. Halkın diline tercüman olmuştur. İslam ilkesini zorla batılılaştırdınız" sözleriyle destek verdi.

Canpolat ayrıca Twitter hesabından Kahraman'ın açıklamalarına kayıtsız destek verdiği bir dörtlük paylaştı: "Laikliği alın gidin bu ülkeden/ Bu tarlada başka ot bitmez/ Anadolu İSLÂM medeniyetidir/ Putlarınızı kıracak ibrahimler."