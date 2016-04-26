T24 LogoT24 Logo
Gündem

Osmanlı Ocakları'ndan "Anayasada laiklik olmamalı" diyen İsmail Kahraman'a destek!

Emin Canpolat: TBMM başkanı Kahraman onurumuzdur. Halkın diline tercüman olmuştur

26 Nisan 2016 19:16

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın "Yeni anayasada laiklik olmamalı" sözlerine Osmanlı Ocakları'ndan destek geldi. Osmanlı Ocakları 1453, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde yarın saat 18.00'de 'Dindar nesil için dindar anayasa paneli' düzenleyeceğini duyurdu.

Osmanlı Ocakları 1453 Genel Başkanı Emin Canpolat da, Twitter hesabından Kahraman'a "TBMM başkanı Kahraman onurumuzdur. Halkın diline tercüman olmuştur. İslam ilkesini zorla batılılaştırdınız" sözleriyle destek verdi.

Canpolat ayrıca Twitter hesabından Kahraman'ın açıklamalarına kayıtsız destek verdiği bir dörtlük paylaştı: "Laikliği alın gidin bu ülkeden/ Bu tarlada başka ot bitmez/ Anadolu İSLÂM medeniyetidir/ Putlarınızı kıracak ibrahimler."

 

 

ETİKETLER

ismail kahramanosmanlı ocaklarılaiklik
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-04-26T19:16:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/osmanli-ocaklarindan-anayasada-laiklik-olmamali-diyen-ismail-kahramana-destek,337905","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/osmanli-ocaklarindan-anayasada-laiklik-olmamali-diyen-ismail-kahramana-destek,337905"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24