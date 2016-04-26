TBMM Başkanı'nın 'laiklik' açıklaması sosyal medyada: Nurtopu gibi yeni gündemimiz oldu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Laiklik bir kere yeni anayasada olmamalıdır" diyerek, "Dindar anayasa meselesinden anayasamızın kaçınmaması lazım. Dini olarak bahsetmesi lazım" ifadeleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları şöyle: