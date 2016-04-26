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TBMM Başkanı'nın 'laiklik' açıklaması sosyal medyada: Nurtopu gibi yeni gündemimiz oldu
Kahraman, "Laiklik yeni anayasada olmamalı, dindar anayasadan kaçınmamamız lazım" demişti
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Laiklik bir kere yeni anayasada olmamalıdır" diyerek, "Dindar anayasa meselesinden anayasamızın kaçınmaması lazım. Dini olarak bahsetmesi lazım" ifadeleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
Sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları şöyle:
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