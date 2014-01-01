Erdoğan katillerimizi bul; yolsuzluk Roboski'de değil, ayakkabı kutusunda!

Fatih Pınar

Roboski'de TSK'ya ait savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülen 34 vatandaş için, bombalamanın yapıldığı noktada anma düzenlendi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, yaşadıklarını T24 kamerasına anlattı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kaçakçılık yaparak geçimini sağlayan 19’u çocuk 34 sivil, sınırdan geçerken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından bombalandı. Genelkurmay Başkanlığı, kaçakçıların, PKK'lıların kullandığı yoldan geçmekte olduklarını belirtti ancak ölenlerin yakınları, bölgedeki askeri karakolun kaçakçılıktan haberdar olduğunu ve bombalamada kasıt olduğunu ileri sürdü.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ise konuyla ilgili hazırladığı raporda olayda kasıt olmadığını bildirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma hakkında Haziran 2013'te görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı'na gönderdi.

Üzerinden geçen 2 yıla rağmen olayın sorumluları bulunmadı.