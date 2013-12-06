AKP'nin Diyarbakır adayı Ensarioğlu'nun Roboski gafı: Dobrovski'nin hesabını soracağız

TBMM Genel Kurulu'nda, bir konuşmasında Roboski demek isterken üst üste "dobrovski" diyen AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun bu sözleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı açıklandıktan sonra internette büyük ilgi gördü. Ensarioğlu, Roboski katliamını kastederek, "Dobrovskinin hesabını soracağız" demişti.

Ensarioğlu'ndan sonra kürsüye çıkan BDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani ise Ensarioğlu'nu şu sözlerle eleştirmişti:

"Roboski katliamı olurken çoğunlukla magazin programlarını izlemekle meşgul olduğu için Roboski'ye de Roboski diyemiyor, dobrovski diyor. Buradan da onu düzeltelim, orası dobrovski değil Roboski'dir"

İşte Galip Ensarioğlu'nun Roboski'ye "dobrovski" dediği o görüntüler: