Roboskili çocukların çektiği fotoğraflardan sergi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 2 yıl önce bugün gerçekleştirilen Roboski katliamında hayatını kaybeden 34 kişinin hayatını kaybettiği Roboski'de Mezopotamya Fotoğraf Derneği öncülüğünde “Gençleri ve Çocukların Fotoğraflarıyla Roboski” isimli kitap çalışması ve fotoğraf sergisi yapıldı.

Mezopotamya Fotoğraf Derneği öncülüğünde “Gençleri ve Çocukların Fotoğraflarıyla Roboski” isimli kitap çalışması ve fotoğraf sergisi, katliamın ikinci yıl dönümünde Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski köyünde sunuldu. Yaşları 7 ile 17 arasında değişen çocukların katkılarıyla gerçekleştirilen fotoğraf atölyesi neticesinde, 43 fotoğraf projesi üretildi. Ortaya çıkan fotoğraf projeleri ve fotoğraflardan oluşan kitap çalışması, katliamın ikinci yılında Sergiye dair Mezopotamya Fotoğraf Derneği bir basın metni yayımladı.

Roboskili çocuklardan fotoğraf sergisi ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

Bölgede 30 yılı aşkın devam eden halkın doğrudan içinde olduğu psikolojik ve sıcak savaş sürecinin toplum üzerindeki sosyal, kültürel, ekonomik, eğitimsel ve siyasal etkileri göz ardı edilmez bir gerçek. Günübirlik, geçici veya dönemsel değerlendirmelerle soruna çözüm olacağı düşünülen yöntemler ve yaklaşımlar sorunu çözme noktasında yetersiz kalmış; iktidarların ve hükümetlerin politik malzemesi olmuş, halkı öteleme noktasından ileri gitmemiştir. Savaşların ağır bilançosu bilinmesine, devletlerin ve halkların bu tecrübeyi edinmesine rağmen ezberler bozulmamakta, acılar yeniden yaşattırılmaktadır.

“Roboskî” bunun sadece yakın ve can yakan bir örneği. Ekonomik faaliyetlerinin bir bölümünü üç nesildir kaçak yollarla idame eden veya buna reva görülen bir halkın çocukları; 28 Aralık 2011 tarihinde Uludere’nin Roboskî bölgesinde Türk savaş uçaklarıyla bombalanarak katledildi. Bu, coğrafyanın failleri apaçık ortada olan son katliamıydı. Roboskî katliamında 19’u çocuk olmak üzere 34 insanımız; göz göre göre hedef gözeterek planlı ve organize bir şekilde katledildi.

Her kaybedilişin ardında, tozlu raflara gömülen veya kaybettirilmeye çalışana karşı bizler, fotoğrafçılar olarak; bunun birer tanığı olarak yeniden Roboskî’de yaşamak ve toplumsal belleği fotoğraflar, yazılar, hikayelerle güçlendirmek adına Roboskî’deki genç fotoğrafçılarla bu çalışmayı bir haykırış olması için başlattık. Gençlerin ve çocukların gözüyle dünyaya bir ışık tutmak adına, iktidarların eliyle kirletilen dünyaya gençlerin ve çocukların kendi düşüncelerini, itirazlarını sadece karelere sığdırmak değil; yarınlara da iz bırakması adına başlattık.

Mezopotamya Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenen fotoğraf atölyesi 16 Kasım 2012 ve 15 Nisan 2013 tarihleri arasında Roboski'de yaşları 7 ile 17 arasında olan 60 genç ve çocuk ile yürüttüğümüz fotoğraf atölyesine İstanbul, Diyarbakır ve Van’dan 20’ye yakın fotoğrafçı katıldı. Atölye kapsamında; kolaylaştırıcı teknik eğitim ve fotoğrafı anlamak için yapılan oyunlarla yaşadıkları ortamı hikayeye dönüştürerek onların hikayesine tanıklık ettik. Fotoğraflarla aralarındaki bağı güçlendirmek adına atölye devam ederken köyde halka açık bir sergi düzenledik. Çektikleri binlerce fotoğraf içinden atölyeyi yürüten fotoğrafçıların da desteğiyle çocuklar tarafından hikaye seçkileri yapıldı. Gençler ve çocuklar kendi yazdıkları ve fotoğrafladıkları hikayeleri belgeleyerek katliam sonrası Roboski’de yaşama tanıklık ettiler.

"Gençlerin ve Çocukların Fotoğraflarıyla Roboski" fotoğraf atölyesinde toplam 43 fotograf projesi sonuçlandı. Katliam sonrası yaşamı belgeleyen gençler ve çocuklar 27-28 Aralık 2013 günü, katliamanın 2.yıl dönümünde herkesi Roboski'ye destek olmaya bekliyoruz.