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Artık 'Zaman' değişti: Kaçakçı operasyonundan Roboski katliamına

Gülen cemaati AKP kavgası, Zaman gazetesinin Roboski katliamıyla ilgili kullandığı haber dilini de değiştirdi

27 Aralık 2013 12:30

AKP ile cemaat arasında dershanelerin tartışması ile başlayan ve yolsuzluk operasyonuyla kavgaya dönüşen gerginlik, Gülen cemaatinin yayın organı Zaman gazetesinin haber diline de yansıdı. Zaman gazetesi, bombardımanın gerçekleştirildiği 2011 ile katliamın 2. yıl dönümüne ilişkin kullanılan ifadelerdeki farklılık dikkat çekti.

AKP ile Cemaat arasındaki kavga yargı içinde yaşanan devlet krizine dönüşürken, Gülen cemaatinin yayın organı Zaman gazetesi de AKP hükümetine muhalif çizgideki yayın politikasını sürdürüyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 28 Aralık 2011 gecesi Türk savaş uçaklarınca düzenlenen operasyonda 34 kişinin hayatını kaybettiği Roboski katliamını “Irak sınırında F-16'lar kaçakçıları vurdu: 35 ölü” başlığıyla duyuran Zaman gazetesi, bombardımanın 3. yıldönümüne kısa bir süre kala, operasyonu “katliam” olarak nitelendiriyor.

24 Aralık tarihli sayısındaki haberde “Uludere katliamı 3. yılına giriyor” üst başlığını kullanan Zaman, bugünkü (27 Aralık) sayısında da "Uludereli aileler tazminata el sürmedi" başlığı ile birinci sayfada yer alan haberin iç sayfadaki başlığında katliam vurgusu yaparak, "Uludereli aileler tazminata el sürmedi, katliam tazminatı Anakra'ya iade edildi" ifadesine yer verdi.

 

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