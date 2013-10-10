BDP'den tezkereye 'evet' diyen CHP'ye: Artık Roboski ile ilgili laf etme hakkınız yok

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Genel Kurulu’nda Irak tezkeresi görüşmelerinde, CHP ile BDP arasında ‘Uludere’, BDP ile MHP arasında ‘ırkçılık’ tartışması çıktı. BDP Van Milletvekili de Nazmi Gür'ün, CHP'nin Uludere için ‘timsah gözyaşı döktüğüne" yönelik sözleri ana muhalefeti kızdırdı. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, sataşma nedeniyle söz aldığı kürsüde, “Çocukların ölümüne üzülmeyen kimse olamaz. İnsan olarak herkes üzülür. Bu doğru bir yaklaşım değil. '1930'larda Dersim'i CHP bombaladı' deyip 'Uludere'yi AKP bombaladı' diyemeyenler, gizli anlaşmalar yaparlar, 'demokrasi paketi açıklayacağım karşı çıkıyormuş gibi yap' demek için gizlice görüşenlerden demokrasi dersi alacak değiliz” dedi. “Suriye ile savaş istemiyoruz. Suriye tezkeresine hayır dedik” dedi. Irak tezkeresine, hükümetin terörle mücadele gerekçesine destek amacıyla olumlu oy vereceklerini söyledi.

‘Uludere tezkere yetkisinden’

CHP Adana Milletvekili Faruk Loğoğlu, tezkereden doğan yetki nedeniyle hükümetin Uludere'de kendi vatandaşlarının canına kıydığını öne sürdü. “Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığını hala ciddi tehdit olarak görüyoruz, terörle mücadeleyi destekliyoruz. Oyumuz silahlı kuvvetlerimizin terörle mücadelede anaya gereklerine uygun olarak bağlılığımızı ifade etmektir" dedi. Loğoğlu'nun CHP'nin tezkereye evet oyu vereceğini açıklaması üzerine Sakık oturduğu sıradan, "Bir daha Roboski ile ilgili tek laf etme hakkınız yok" diye bağırdı.

‘Kimin faşist olduğunu’

BDP Milletvekili Nazmi Gür, MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in konuşmasına itiraz etti. “BDP meşru zeminde siyaset yapan, Kürt halkını temsil eden demokratik siyasal bir partidir. Dil uzatmak kimsenin haddi değildir, dil uzatanları kınıyoruz" dedi. MHP’li Türkeş’in ‘Irkçılık yapıyorsunuz" sözleri üzerine Gür, "Kimin ırkçı olduğu, kimin ırkçılık yaptığını, faşist parti olduğunu halkımız biliyor. Sizin tescilli ırkçı bir parti olduğunuzu bütün halk biliyor" diye yanıt verdi.