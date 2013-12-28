Miran Encü Roboski anmasında hayatını kaybetti

Roboski katliamının yıldönümünde düzenlenen anmada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Miran Encü hayatını kaybetti.
Şırnak'ın (Uludere) ilçesine bağlı Roboski köyü sınır karakolu yakınlarında TSK'ya ait uçaklar tarafından öldürülen 34 kişi için anma töreni düzenlendi. Roboski'de gerçekleştirilen anma etkinliğinde kalp krizi geçiren 43 yaşındaki Miran Encü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Encü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
43 yaşındaki Miran Encü, 19 yaşında Roboski'de hayatını kaybeden Vedat Encü'nün halasıydı.