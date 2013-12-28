Miran Encü Roboski anmasında hayatını kaybetti

Başbakan'a mektup: Ali İsmail ve 34 Roboskili de bizim Esma’larımız

Sayın Başbakan! Sizin de oğullarınız ve kızlarınız var. Onlar da hepimizin kızları ve oğulları. Ceylan gibi, Uğur’lar gibi, Sevag, Roboskili ve Pozantı çocukları gibi. Aynı Mısırlı Esma ve Habibe gibi…