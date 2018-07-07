Erdoğan, “Kabinede Meclis'ten isimler olabilir” dedi, kulisler hareketlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinede Meclis’ten isimlerin de yer alabileceğini söylemesinin ardından Ankara kulisleri hareketlendi.

Kulislerde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün adı İçişleri Bakanlığı için geçerken; Berat Albayrak’ın ise Enerji Bakanlığı’ndaki koltuğunu koruyacağı belirtiliyor. Kabinede yer alacak isimler arasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Başdanışman Mustafa Varank’ın adı geçiyor.

TIKLAYIN - Erdoğan: Kabinede Meclis'ten isimler de olabilir

Erdoğan'ın dün kabinenin 'partisiz bakanlardan' oluşacağını söylemesinin ardından gözler, aktif siyaset yapmayan AKP'liler, ekonomi kurumlarının başkanlarına, Türkiye’yi yurtdışında temsil eden isimlere ve bürokratlara çevrilmişti.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir gibi isimler bakan adayı olarak kulislerde konuşulurken; Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar ve Coca Cola’nın Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent’e teklif götürüldüğü iddiaları da kulislerde dillendiriliyor

TIKLAYIN - Kulis: Bilim insanı Aziz Sancar ve Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent'e bakanlık teklifi götürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye giderek bugün gerçekleşecek yemin töreni öncesinde AKP Grup Toplantısı'nda konuştu. Grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtalayan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bileşimine dair ısrarlı sorulara "Sizi ters köşe yapmak için neden Meclis'ten de olmasın" cevabını verdi.

Yeni kabine, Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından pazartesi günü belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, kabine ilk toplantısını cuma günü gerçekleştirecek.