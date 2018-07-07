Kulis: Bilim insanı Aziz Sancar ve Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent'e bakanlık teklifi götürüldü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 9 Temmuz'da yemin etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yeni kabinesini açıklayacak. İl Başkanları toplantısında ‘partili olmayan bakanlar’ diyen Erdoğan'ın kabineye alacağı bürokrat sayısının 4-5’i geçmeyeceği belirtiliyor. Yeni kabine için bilim insanı Aziz Sancar ve Coca Cola’nın Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent’e teklif götürüldüğü iddiaları kulislerde konuşuluyor..

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, kulislerde adı bakan aday adayı olarak geçen bazı müsteşar, vali ve genel müdürlere yenileri eklendi. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir gibi isimler de bakan adayı olarak kulislerde konuşuluyor. Bilim adamı Aziz Sancar ve Coca Cola’nın Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent’e teklif götürüldüğü iddiaları da kulislerde dillendiriliyor. Bu isimlerin kabine yerine Cumhurbaşkanlığı’nda kurulan ofis ve kurullarda değerlendirileceğini söyleyenler de bulunuyor. Kadın cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak ise eski bakanlardan Nimet Baş, eski TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ve Cumhurbaşkanı danışmanlarından Ayşen Gürcan’ın da adı geçiyor. Erdoğan’ın kabinesine, MHP kökenli bazı STK başkanları veya bürokratları da alacağı öne sürülüyor.



Öte yandan Erdoğan’ın kabine çalışmasını paylaştığı tek ismin Başbakan Binali Yıldırım olduğu da dile getiriliyor.



FARKLI BİR HÜKÜMET PROGRAMI

Yeni hükümetin açıklanmasının ardından yol haritası hazırlanacak. Bu seferki hükümet programı, Meclis’e sunulmayacağı için öncekilerden farklı olacak. Kabinenin ilk toplantısını yapıp, brifinglerin alınmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı ofislerinin de katılımıyla, yeni dönemin ilk programı hazırlanacak. Bu program, altı aylık ve bir yıllık planlar olarak yapılacak. Bu çalışmada, seçim beyannamesinde yer alan ana başlıklardan yararlanılacak. Ancak, öncelikli projeler ve konular ayrıca belirtilecek.



Bakanlıkların yapacağı çalışmalar tek tek plana bağlanacak. Bu programda, yeni hükümetin kalkınma ve bütçe planları da yer alacak. Bu çalışmanın tamamlanarak kamuoyuna duyurulmasının birkaç ayı alması planlanıyor. Parti kurmayları, “Bildiğiniz gibi bir hükümet programı olmayacak. Cumhurbaşkanı bir kalkınma planı, yıllık program ve bütçe kanunu sunacak. Topluma bir program ilan edebilecek. Hukuki bir zorunluluk yok ama. Yol haritası çıkartılacak” dediler.