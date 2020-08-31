Erdoğan'ın kuzeni gazeteci Cengiz Er'den Barış Atay'ın saldırıya uğramasına tepki
31 Ağustos 2020 18:01
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni, gazeteci Cengiz Er, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğramasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er, "Bunlar hiç iyi işaretler değil" dedi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışmanın ardından saldırıya uğramasına tepki gösteren isimlerden biri de Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er oldu.
Er, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Haberi görünce dehşete kapıldım, İçişleri Bakanı Soylu’ya destek veren tweetimi de sildim.