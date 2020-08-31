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Erdoğan'ın kuzeni gazeteci Cengiz Er'den Barış Atay'ın saldırıya uğramasına tepki

31 Ağustos 2020 18:01

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni, gazeteci Cengiz Er,  TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğramasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er, "Bunlar hiç iyi işaretler değil" dedi.

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