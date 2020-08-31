Erdoğan'ın kuzeni gazeteci Cengiz Er'den Barış Atay'ın saldırıya uğramasına tepki

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışmanın ardından saldırıya uğramasına tepki gösteren isimlerden biri de Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er oldu.

Er, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Haberi görünce dehşete kapıldım, İçişleri Bakanı Soylu’ya destek veren tweetimi de sildim.

Bunlar hiç iyi işaretler değil"

TIKLAYIN - Meclis Başkanı Şentop'tan Barış Atay'ın darp edilmesine tepki: Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez

TIKLAYIN - Saldırıya uğrayan TİP Milletvekili Barış Atay: Bu olayın faili beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur

TIKLAYIN - Barış Atay’a saldırı!

TIKLAYIN - Saldırıya uğrayan TİP Milletvekili için #BarisAtayYalnızDeğildir etiketi açıldı

TIKLAYIN: Soylu'dan Barış Atay'a: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur