Saldırıya uğrayan TİP Milletvekili için #BarisAtayYalnızDeğildir etiketi açıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Benden ‘tecavüzcü kollayıcı’ olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuma’nın kollayıcısı… Dikkat yakalanma…" tweet'inden saatler sonra Kadıköy'de saldırıya uğrayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay için sosyal medya kullanıcıları #BarisAtayYalnızDeğildir etiketi açarak Atay'a destek oldu. Etiket Twitter'da gündemin ilk sıralarında yer aldı.

Sosyal medya paylaşılan tepki mesajlarında Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilme ve çete vurguları yer aldı.

HDP Resmi Twitter hesabı'ndan Barış Atay’a geçmiş olsun dilekleri iletilerek, ''Saldıranların kimliği henüz belirsiz olabilir ancak hedef gösterenler, talimat verenler gayet açık! Halkın vekillerini böyle yıldırabileceklerini sananlar yanıtlarını elbet alacaktır #BarisAtayYalnızDeğildir'' dendi.

Ali İsmail Korkmaz'ın kardeşi avukat Gürkan Korkmaz, ''Sizden korkan sizin gibi olsun! Geçmiş olsun kardeşim. @barisatay #BarisAtayYalnızDeğildir'' dedi.

Yazar ve şair Ahmet Ümit, ''Faşizm hep yenilmiştir, kuşkusuz yine yenilecektir #BarışAtayYalnızDeğildir'' mesajını paylaştı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, ''Hem de İçişleri Bakanı, yani halkın mal ve can güvenliğinden sorumlu bakan bu. Hedef gösteriyor, milletvekilli alçak bir saldırıya uğruyor. Geçmiş olsun @barisatay Demokrasi ve hukuk düzeni yeniden tesis edilecek, bu gaddarlık halkın iktidarıyla bitecek #BarisAtayYalnızDeğildir'' ifadelerini kullandı.

Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş şunları söyledi:

''Zafer Bayramı yürüyüşünü engellemek isteyen polis, buna tepki gösteren CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'a tekme attı. Bakan Soylu tarafından hedef gösterilen TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, bir grubun saldırısına uğradı. Övünebilirsin AKP; bu rezalet senin eserin...''

Kazım Koyuncu Kültür Merkezi ise , ''Biz @barisatay'ı "Keşke oyuncu olacağıma, üniversite sıralarında bir devrimci olabilseydim" sözünden biliriz. Barış Atay bizden birisidir. Barış Atay "biz" dir. Asla da yalnız değildir!'' dedi.

TIKLAYIN: Barış Atay’a saldırı!

TIKLAYIN: Soylu'dan Barış Atay'a: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur