Barış Atay’a saldırı!

T24 Haber Merkezi



Muhalif görüşleriyle bilinen, son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen oyuncu ve Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, İstanbul Kadıköy’de bir grubun saldırısına uğradı.

T24'ün aldığı bilgiye göre, 1.30 sularında Kadıköy'de, beş kişilik bir grup, arkadaşıyla birlikte gittiği bir mekândan çıkan Barış Atay'a 'vatan haini' diyerek saldırdı. Grubun yere düşürdükten sonra tekmelemeye başladığı Atay, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürüldü. Atay'ın travma ve kaburgalarında kırık şüphesiyle tedaviye alındığı öğrenildi.

Atay'ın tedavi gördüğü hastanede polislere ifade vereceği ve şikâyetçi olacağı belirtildi.

Saldırgan grubun olayın ardından kaçtığı, gözaltına alınan bir şüpheli bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık da Atay'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için tedavi için götürüldüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne gitti. Şık, T24'e yaptığı açıklamada, "Tesadüfi bir şey olduğunu düşünmüyoruz, Soylu'nun 'dikkat yakalanma' sözünden sonra olan bir olay. Çıktığı mekândan sonra bir ara sokağa girer girmez saldırıya uğruyor, takip edildiğini düşünüyoruz" dedi.

TİP'ten açıklama

Atay'ın saldırıya uğramasının ardından Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, "Gün içinde Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay, bu gece 'kimliği belirsiz' bir grubun saldırısına uğramıştır. Barış yoldaşımızın sağlık durumu iyidir. Dayanışma dilekleri için teşekkür ederiz" denildi.

Soylu'dan Atay'a: PKK ve DHKP-C artığı, senden tam tecavüzcü olur!

Saldırıdan önceki saatlerde TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er’e "nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan'a ait olduğu iddia edilen telefon mesajları ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Atay, paylaşıma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek, "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız" diye yazdı.

Soylu ise, Atay'ın söz konusu paylaşımını alıntılayarak, "Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur... Tuma’nın kollayıcısı, dikkat yakalanma..." diye yanıt verdi.

TIKLAYIN - Soylu'dan Barış Atay'a: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur

TIKLAYIN - Türkiye İşçi Partisi'nden Soylu'ya yanıt: İstifa etmeyi bile beceremeyen İçişleri Bakanı haddini bilmelidir!

Barış Atay kimdir?

Barış Atay Mengüllüoğlu, 1981 yılında Almanya, Wilhelmshaven'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamlayan Atay, 1999 yılında girdiği Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü 2003'te bıraktı ve 2004'te Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi, 2009'da eğitimini tamamladı.

Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun kurucularından

Birçok profesyonel tiyatro oyununda, TV dizisinde ve sinema filminde rol alan Atay, Kadıköy Emek Tiyatrosunun ve Barikat Filmin kurucularındandır. Eksik ve Aden isimli iki sinema filminin yönetmenliğini üstlendi. TİP Kurucu Meclis Üyesi, Oyuncular Sendikasının kurucu üyelerindendir. Hacı ve Şöhret adlı dizilerinde, ayrıca Kavuk ve Zincirbozan adlı filmlerde de rol aldı. Adını duyurduğu karakter ise Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Saffet ile oldu.

HDP'den milletvekili seçildi

Atay, 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili adayı oldu. 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarına göre Hatay milletvekili seçildi. 11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'ne geçti.