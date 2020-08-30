Soylu'dan Barış Atay'a: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur

TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er’e "nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan'ı kastederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın" dedi. Soylu ise, Atay'ın tweetine, "Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da Senden tam tecavüzcü olur" diyerek yanıt verdi.

Şırnak’ta İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a ait olduğu iddia edilen telefon mesajları ile ilgili Milletvekili Barış Atay paylaşımda bulundu.

Atay, söz konusu mesajlaşmaları alıntılayarak Soylu'yu etiketledi ve "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız." diye yezdı.

Soylu ise, Atay'ın sözlerine, cinsel saldırı” suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanan ve HDP’den ihraç edilen Tuma Çelik’i hatırlatarak, "Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; Benden “tecavüzcü kollayıcı” olmaz da Senden tam tecavüzcü olur... Tuma’nın kollayıcısı Dikkat yakalanma..." diye yanıt verdi.