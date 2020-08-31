Meclis Başkanı Şentop'tan Barış Atay'ın darp edilmesine tepki: Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'ın darp edilmesini kınadı.

TİP Milletvekili Atay, sosyal medyada İçişleri Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışmasının ardından Kadıköy'de bir grup tarafından saldırıya uğradı. Sabah saatlerinde taburcu edilen ve sağlık durumun iyi olduğu öğrenilen Atay, ifadesinde saldırının faili olarak Bakan Soylu'ya işaret etti.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Atay'ın saldırıya uğramasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Süreçle ilgili olarak yetkililerle görüşüp bilgi aldığını ifade eden Şentop, "Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez. Kınıyorum. Olayın bütün boyutlarıyla araştırılması, faillerin tespiti ve soruşturulması için gerekenler yapılmaktadır" dedi.