Erdoğan, 'Genel Başkan adayımız Binali Yıldırım olabilir' mesajı verince Davutoğlu MKYK listesini değiştirdi

Yarın yapılacak olan AKP kongresinde şekillenecek MKYK listesinin Beştepe ile Çankaya arasında görüş ayrılığına neden olduğu öne sürüldü. Anlaşmazlık Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı eski bakan Binali Yıldırım'ın kongrede genel başkanlığa aday olması ihtimaline kadar uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında dün (10 Eylül 2015) gerçekleşen görüşmede "Davutoğlu'nun kendi hazırladığı ve birçok 3 dönemliklerin yer almadığı MKYK listesini Erdoğan'a sunduğu ancak Erdoğan'ın listeye onay vermediği" iddia edildi. Al Jazeera Türk'ten Didem Özel Tümer'e konuşan kaynaklar, "Davutoğlu'nun listesinde başta ısrarcı olması üzerine anlaşmazlığın büyüdüğü, bunun üzerine Binali Yıldırım'ın kongrede Davutoğlu'nun karşısına aday olarak çıkmasının gündeme geldiğini" öne sürdü. İddiaya göre, bu çıkışın ardından Davutoğlu'nun liste üzerinde Erdoğan'ın önerdiği değişiklikleri yapmayı kabul etti.

Twitter fenomeni Fuat Avni de, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, Bekir Bozdağ, Nurettin Canikli, Mehmet Ali Şahin gibi isimlerin listede olacağını iddia etmişti.

Al Jazeera Türk'te yer alan haber şöyle:

12 Eylül'de 5. Olağan Büyük Kongresi'ni yapacak olan AK Parti'de kongreye üç gün kala liste anlaşmazlığı çıktı. 7 Haziran seçimlerinde tek başına iktidar olamayan ve oy oranı yüzde 41'e gerileyen partide kongreye 'fabrika ayarlarına dönme' imkânı olarak bakılıyordu. Bunun için de partinin en üst karar organı olan ve 50 asil, 25 yedek üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinin nasıl şekilleneceği büyük önem taşıyordu. Al Jazeera'nin edindiği bilgiye göre Beştepe ile Çankaya yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki anlaşmazlık bu nedenle yaşandı.

Kaynaklar, anlaşmazlığın Çarşamba akşamı gerçekleşen Erdoğan - Davutoğlu görüşmesinde somutlaştığını söyledi. Erdoğan'ın resmi gündeminde olmaksızın AK Parti Kurucular Kurulu üyeleri ile bir araya geldiği, bu toplantıda kurucuların MKYK listesinin önemli olduğuna işaret ettiği öğrenildi. Erdoğan'ın bu görüşe katılarak, bu parti kurucularına akşam konuyu Davutoğlu ile görüşeceğini söylediği belirtildi.

Akşam gerçekleşen görüşmede, Davutoğlu'nun kendi hazırladığı listeyi Erdoğan'a sunduğu ancak Erdoğan'ın listeye onay vermediği konuşuluyor. Al Jazeera'ye konuşan kaynaklar, Davutoğlu'nun listesinde kendisine yakın isimlerin ağırlıklı olduğunu buna karşın 'ağabeyler' olarak anılan isimlerin yer almadığını söyledi. Davutoğlu'nun listesinde başta ısrarcı olması üzerine anlaşmazlığın büyüdüğü, bunun üzerine Binali Yıldırım'ın kongrede Davutoğlu'nun karşısına aday olarak çıkmasının gündeme geldiği öğrenildi.

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yakınındaki isimlerden biri. Erdoğan’dan onay almadan adaylık yarışına girmesi mümkün değil.

Yıldırım için imza toplanmaya başladı

Çarşamba gecesi bazı parti teşkilatlarında ve delegeler arasında haberin duyulmasının ardından Yıldırım'ın adaylığı konusunda teyit aranmaya başlandı. Yıldırım'ın kendisine ulaşan bazı isimlere aday olduğunu net bir şekilde söylediği öğrenildi. Perşembe sabah saatlerinde de Erdoğan'ın desteklediği işareti alınan Yıldırım için imza toplanmaya başladı. Bu arada bazı delegeler genel merkezi arayarak gelişmeler konusunda bilgi almaya çalıştı.

Olağandışı olağan görüşme

Davutoğlu ve Erdoğan Perşembe günü saat 11:00'de haftalık olağan görüşme için bir araya geldi. Partililerin kilitlendiği görüşme Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda değil Cumhurbaşkanı'nın ikamet ettiği konutta gerçekleşti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Davutoğlu'nun liste üzerinde Erdoğan'ın önerdiği değişiklikleri yapmayı kabul ettiği öğrenildi. Anlaşmazlığın böylece aşıldığı belirtiliyor. Kongreye bundan sonra tek aday olarak Davutoğlu ile gidilmeye karar verildi. Erdoğan ve Davutoğlu daha sonra birlikte Kocatepe Camii'ndeki şehit cenazesine katıldı.

Kulislerde cenazenin ardından Erdoğan'ın konutunda Binali Yıldırım'ın da katıldığı uzun süreli bir toplantı yapıldığı ve liste üzerinde ayrıntılı çalışma yapıldığı konuşuluyor.

'Listenin sürprizleri olacak'

Al Jazeera'ye bilgi veren kaynaklar, liste üzerinde Cumartesi gününe kadar her türlü değişikliğin olabileceğini söyledi. Parti kulislerinde ise 'liste Erdoğan'ın izlerini taşıyacak' yorumları yapılıyor. Buna göre Davutoğlu'nun listesinde yer vermediği birçok üç dönemlik isim listede yer alacak. Binali Yıldırım'ın genel başkan yardımcısı olacağı konuşuluyor. Eski Meclis başkanı Cemil Çiçek ve Bekir Bozdağ'ın da listede yer alan diğer üç dönemlikler olacağı belirtiliyor.

Kurtulmuş yalanladı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise dün düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 5. Olağan Genel Kurulu öncesi partide kriz yaşandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti; "Bunların hepsi kulislerde konuşulan dedikodulardır. İnşallah Cumartesi günü güçlü bir şekilde kongremizi yapacağız ve gerçekten Türkiye'de birlik, bütünlük içinde AK Parti bundan sonraki yoluna, iktidar yürüyüşüne devam edecektir" dedi.

Yıldırım adı ikinci kez geçti

Binali Yıldırım’ın adı daha önce de AK Parti Genel Başkanlığı için geçti. Erdoğan cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde kendisinden sonra partinin başına geçecek isim için istişareler yaptı. Yapılan anketlerde en çok telaffuz edilen isimlerden biri Binali Yıldırım oldu. Yıldırım, 21 Ağustos 2014’te Erdoğan’ın kendisinden sonraki isim olarak Ahmet Davutoğlu’nu açıklamasının ardından Yıldırım, Meclis’te düzenlediği basın toplantısı ile kendisine destek verenlere teşekkür etmişti.