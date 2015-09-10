'Binali Yıldırım, AKP kongresinde Ahmet Davutoğlu'na rakip olacak' iddiası

AKP kulislerinde hızla yayılan iddia, Ankara'nın bir numaralı gündemi haline geldi. Kulislerdeki iddiaya göre geçtiğimiz günlerde AKP'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Binali Yıldırım, AKP kongresinde parti genel başkanlığı için aday olacak.

Meydan Gazetesi Ankara Temsilcisi Ömer Şahin kulislerdeki bu iddiayı gündeme getirdi. Şahin, AKP kongresine 48 saat kala Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında kongrenin ertelenmesi ve liste konusunda kriz çıktığını iddia etti.

Ömer Şahin'in Meydan gazetesinin internet sitesinde yayımlanan haberi şöyle:

AK Parti Kongresine 48 saattan az süre kala kulisler karıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kongrenin ertelenmesi ve liste konusunda ‘kriz’ yaşadığı konuşuluyor.



Terörün gündemi esir aldığı Ankara’da sabah saatlerinden itibaren AK Parti Kongresi konuşulmaya başlandı.

Binali Yıldırım aday mı?

Cumartesi günü yapılacak Kongreye AK Parti tek liste ile giriyor .Kongrede GenelBaşkan ile Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri seçilecek. İddiaya göre , Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu Merkez Karar Yönetim Kurulu listesinde anlaşamadı. Erdoğan’ın listesi Davutoğlu’nun kafasındaki değişimle uyuşmadı. Bunun üzerine kongre tarihinin ertelenmesinin gündeme geldiği ve krizi çözmek için Saray ve Köşk’teki danışmanlar ile bazı kurmayların devreye girdiği konuşuluyor.

Bu arada sabah saatlerinden itibaren AK Parti’li delegelerden imza toplandığı haberi kulisleri “Binali Yıldırım aday oluyor” şeklinde dalgalandırdı.