Yeni Şafak: Davutoğlu kongrede tek aday olacak!

Yeni Şafak gazetesi, siyaset kulislerinde gündeme gelen AKP'nin yarın yapılacak olan kongresinde Binali Yıldırım'ın da rakip aday olacağı yolundaki iddiaları isim vermeden yalanlayarak Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlık için tek aday olacağını yazdı. Bu bilgi, gazetenin internet sitesinde yayımlanan haberin spotunda yer alırken, haber metninde yer almadı.

Yeni Şafak'ta yer alan haber şöyle:

AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi, 12 Eylül Darbesi'nin yıldönümünde yani yarın Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kongreye yaklaşık 40 bin partilinin katılması bekleniyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alınacağı kongre için, yaşanan terör olayları nedeniyle coşkulu bir program hazırlanmadı. Kongreye başta AK Parti'nin kurucuları olmak üzere üst düzey noktalarda görev almış isimleri davet edildi. Partinin kurucularından eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de davetliler arasında. Başbakan Davutoğlu'nun telefonla davet ilettiği Gül'ün kongreye gelmesi bekleniyor.

3 dönem kuralı dondurulacak

Başbakan Davutoğlu'nun seçim startını vereceği kongrede, istikrarın altı çizilecek. Son terör olayları bağlamında Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurgu, Davutoğlu'nun konuşmasında önemli yer tutacak. Kongrenin önemli gündem maddelerinden biri tüzük değişikliği olacak. AK Parti Tüzüğü'nde yapılacak bir değişiklikle 3 dönem kuralı dondurulacak. 25. Parlamento, erken seçime gittiği için milletvekilleri mevcut dönemlerini koruyacak. Yani 7 Haziran sonrasında 3 dönemlik olan milletvekilleri de 1 Kasım seçimlerinde listelerde yer alacak.

'Kurucu Değerler Kurulu' oluşturulacak

Tüzükte yapılacak bir başka değişiklikle "Kurucu Değerler Kurulu" oluşturulacak. Habertürk'te yer alan habere göre parti yönetiminden bağımsız olacak ve vatandaştan gelecek şikâyetleri ele alacak olan Kurul, bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanlarını "şeffaflık" açısından denetleyebilecek. Kurucu Değerler Kurulu'nun üyeleri de kongrede seçilecek. Kongre ile parti yönetiminde de değişikliğe gidilecek. Partiyi seçime taşıyacak 50 kişilik MKYK'nın yarısına yakının değişmesi bekleniyor.