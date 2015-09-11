Kulis: Binali Yıldırım nabız yokladı; 'AKP genel başkan adayı olayım mı?'

Milletvekili aday adaylığı başvurusu yaparak aktif siyasete dönen eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın çevresinin, dün delegeleri arayarak adaylığı konusundaki görüşlerini sorduğı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Saray ekibi'nin başında gelen Yıldırım'ın genel başkan adaylığı için el altından nabız yokladığı, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun tepki gösterdiği öne sürüldü.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan ve Turan Yılmaz'ın aktardığı kulis bilgisine göre Yıldırım, yakın çevresine, “Henüz kesin kararımı vermedim” derken, kulislerde de adaylığına ilişkin, “Yüzde 50 ihtimal. Temasları var, yakında netleşir” yorumu yapıldı.

Kongreye saatler kala yaşanan bu gelişme Davutoğlu cephesini karıştırdı. Davutoğlu dün özel konutunda kurmaylarıyla uzun uzun gelişmeleri değerlendirirken, parti kaynakları ise “İki adaylı bir yarış olmaz, kongreye o karar verilmiş olarak gidilir” dedi. Gözlerin çevrildiği Erdoğan ise dün Davutoğlu ve Yıldırım ile ayrı ayrı görüştü. Bu temasların, Yıldırım’ın adaylık ihtimalinden çok Davutoğlu’nun MKYK listesinin, ‘Saray’ın etkisi altında oluşmasıyla’ sonuçlanacağı iddia ediliyor.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde de "MKYK’de kimlerin yer alacağı konusunun Erdoğan ile Davutoğlu arasında büyük bir krize yol açtığı, Davutoğlu'nun, Erdoğan’ın kendisine sunduğu MKYK listesine itiraz ettiği iddiası yer aldı. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Davutoğlu'nun bu itirazı üzerine Erdoğan, danışmanı Binali Yıldırım’ın genel başkan adaylığı için delegelerden imza toplanması talimatı verdi. Sabah saatlerinden itibaren Yıldırım için bine yakın imza toplanırken, öğle saatlerine doğru Davutoğlu’nun MKYK listesi üzerindeki itirazlarını kaldırması üzerine kriz aşıldı. Aynı haberde, Erdoğan’ın milletvekili aday listesinin de Saray’ın onayı alınmadan YSK’ye teslim edilmemesini istediği iddiasına da yer verildi.

Yeni MKYK için liste savaşı

Radikal'in derlediği bilgilere göre dün gün boyu yaşanan gelişmelerin ardından Yıldırım’ın adaylığı gündemden düşerken, kulislere de Davutoğlu ile Saray arasındaki kongrede oylanacak MKYK ve sonrasında MYK’ya girecek isimlerin uzlaşmayla belirlenmesi çabaları yansıdı. Kulislere, yoğun görüşme trafiğinin ardından listenin, Saray ile Davutoğlu arasında “yüzde 60-40” dengesiyle oluştuğu bilgisi yansıdı. Yeni MKYK listesi konusundaki mücadelenin, partinin 3 dönemlik bazı etkin isimlerinin de devreye girmesiyle hız kazandığı konuşulurken, yine kulislerde bu kesimden bazı önemli isimlerin liste sürprizi yaşayabileceğinden söz ediliyor. Liste tartışmalarında en çok merak edilen ise partinin Mehmet Ali Şahin’den boşalması beklenen iki numaralı koltuğuna kimin oturacağı konusu oldu. Aynı şekilde üç numaralı koltuk olan ve şu anda Süleyman Soylu’nun başında bulunduğu Teşkilat Başkanlığı’nda bir değişiklik olup olmayacağı da merak konusu.

Saray güçlü yönetim istiyor

Erdoğan’ın, “güçlü bir genel merkez yönetimi” hedefiyle MKYK’da yakın çevresinden Bekir Bozdağ, Ömer Çelik, Mücahit Arslan gibi isimleri listede görmek istediği öne sürülüyor. MKYK’da Nihat Ergün, Faruk Çelik, Haluk İpek, Numan Kurtulmuş, Sadullah Ergin, Abdülhamit Gül’ün yer alması bekleniyor. Kulislerde, Yalçın Akdoğan, Efkan Ala, Aziz Babuşçu, Nihat Zeybekci, Mustafa Şentop, Nurettin Nebati, Adnan Boynukara, Lütfiye Selma Çam gibi isimlerin de yer alacağı konuşuluyor. Davutoğlu cephesinden ise Lütfi Elvan, Cevdet Yılmaz, Vedat Bilgin gibi isimlerden söz edilirken, partinin yeni kuşağından Taha Özhan ve Ertan Aydın’ın da MKYK’da yer alabilecekleri belirtiliyor.

AK Parti tüzüğüne göre kongrede genel başkan adayı olabilmek için delegelerin en az yüzde 20’sinin imzası gerekiyor. AK Parti’nin şu anda toplam delege sayısı 1400 olduğu için adaylık başvurusu en az 280 delegenin imzasıyla yapılabilecek.