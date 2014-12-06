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Politika

Erdoğan: Burada polisimiz vatandaşı mı öldürdü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferguson olaylarında ABD polisinin silahsız insanları nefessiz bırakıp öldürdüğünü söyledi

06 Aralık 2014 20:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Mısır ve ABD'de yaşanan olaylarda polisin tavrına dikkat çekerek, "Burada polisimiz vatandaşı mı öldürdü? Silah mı çekti" diye konuştu.

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) 9. Olağan Genel Kurulu toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmada polisle ilgili bölüm şöyle: 

"Gezi olayları kontrol edilmemiş olsaydı sokaklar şiddete teslim olmuş olsaydı acaba Türkiye bugün nerede olurdu? Bu sorunun Mısır’da, Ukrayna’da cevabı verildi. Mısır’da sokak olayları bahane edildi, çok kanlı bir darbe yapıldı. 18 yaşındaki Esma kurşunlanarak orada şehit edildi. Rabia denilen olay kökeni itibariyle bu ve önemli. Bu hareket bir kenara konulamaz. Dünyada da demokrasiyi savunduğunu iddia edenlerin bunlara sahip çıkmak suretiyle ne kadar anti demokratik oldukları ortaya çıkıyor.

İşte Ferguson olayları.Arizona olayları. Elinde silahı yok. Adamı yatırıyorlar yere ve kafasını yere vurup, nefessiz bırakıp öldürüyorlar. Silah yok, Molotof kokteyli yok. Burada polisimiz vatandaşı mı öldürdü, silah mı çekti. Polisi öldürecekleri anda polis kendini savunmayacak mı? Savunacakları anda paralel yargı bakıyorsunuz. 8 seneye mahkum ediyor."

 

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