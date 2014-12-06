Yüksekova'da polis müdahalesi: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yüksekova ilçesinde geçen yıl PKK'lılara ait mezarların tahrip edildiği gerekçesiyle çıkan olaylarda yaşamını yitiren Veysel İşbilir, Mehmet Reşit İşbilir ve Bermal Tokçu’un ölüm yıl dönümünde düzenlenen eyleme polis müdahale etti. Müdahalede bir kişi vurularak yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün sabah saatlerin gerçekleştirdiği konuşmada "Bizim burada polisimi vatandaşı mı öldürdü, silah mı çekti" demişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 6-7 Aralık 2013 tarihinde PKK’lilere ait mezarlığın tahrip edildiği gerekçesiyle çıkan olaylarda yaşamını yitiren M. Reşit İşbilir, Veysel İşbilir ve Bemal Tokçu’nun ölüm yıl dönümünde düzenlenen protesto eylemine polis, gözyaşartıcı bomba, tazyikli su ve plastik merminin kullanarak müdahale etti, göstericiler de taş, molotof ve havai fişek atarak polislere karşılık verdi. Olaylarda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

HDP ve DBP'li yöneticilerin esnafı gezerek "Kepenklerinizi açın" çağrılarına rağmen işyerlerinin tamaman kapalı olduğu görüldü. DBP'nin 3 kişi için yapmayı planladığı yürüyüş ve basın açıklaması bu gerginlik yüzünden iptal edildi.

Sabancı Kavşağındaki polis müdahalesi sırasında zırhlı araçlardan atılan gaz bombası kapsülü yoldan geçen VEDAŞ Arıza Servisi’ne ait aracın arka camına isabet etti. Aracın arka bölümünde oturan VEDAŞ işçisi İlker Aslan adlı kişi çenesinden yaralanarak Yüksekova Devlet Hatanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 kişi hayatını kaybetti



İpek Yolu üzerinde bulunan Han Petrol yakınlarındaki olaylarda sokak aralarında Roşhat Özdel polis tarafından açılan ateşle ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Roşhat Özdel kurtarılamadı.

Yüksekova’da olaylarda bir kişinin öldüğünün duyulması gerginliği tırmandırırken, ilçede güvenlik önlemleri artırıldı.