Erdoğan: Türkiye'nin büyük sanatçısını linç etmeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Erdoğan'ın Berkin Elvan'ın annesini yuhalatması insani bir şey" diyen türkücü Yavuz Bingöl’ü savundu. Erdoğan, “30 Ağustos’ta Yavuz Bingöl’le Yemen Türküsü’nü söyledik. O sanatçımıza söylemediklerini bırakmadılar. Çözüm süreci toplantısına katıldığı için yapmadıklarını bırakmadılar. Türkiye’nin bu büyük sanatçısını linç etmek için ellerinden geleni kullanıyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON Genel Kurulu’nda konuştu.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’a konuşan Yavuz Bingöl’ün “Tayyip Bey’in annesine küfredildi, o da Berkin’in annesini yuhalattı. Bu çok insani” sözleri üzerine başlayan tartışmaya Tayyip Erdoğan da katıldı.

Erdoğan şunları söyledi:

“On yıllar boyunca fikir özgürlüğü dediler, mahalle baskısından şikâyet ettiler. Şu anda kimin nerede durduğu ortaya çıkıyor. Biz sabrettik. 30 Ağustos’ta Yavuz Bingöl’le Yemen Türküsü’nü söyledik. O sanatçımıza söylemediklerini bırakmadılar. Çözüm süreci toplantısına katıldığı için yapmadıklarını bırakmadılar. Türkiye’nin bu büyük sanatçısını linç etmek için ellerinden geleni kullanıyorlar. Sen nasıl olurda “Cumhurbaşkanı’yla aynı fotoğraf karesine nasıl girersin?” Böyle bir baskıcı anlayış olabilir mi? Hani siz sanatçıların yanındaydınız. Bütün sanatçılar sizin yanınızda olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bunu sadece o sanatçımıza değil, tüm sanatçılara yapıyorlar.

En son işte Alev Alatlı’ya yaptılar. Âkil İnsanlar Heyeti’ndeki birçok insana yaptılar. Bizim Ahmet Kaya’nın bu ülkeden gidişiyle yüreğimiz yandı. O akşam, o gece Ahmet Kaya’ya yapılanları hatırlayın. Gazete köşelerinde her türlü yazıları yazan ruh kökü sakat tipler, ben yazmadım diyorlar. Şimdi yine aynı şeyleri yazıyorlar. Biraz terbiyeli olun, edep adap bilin. Bunlarda bu yok. Kalkıyor Başbakan dürüst, yolsuzluk yapmaz, ama Cumhurbaşkanı üstünü örter. Hani belgen, var mı bir şey? Eğer biz yolsuzlukla bura gelseydik, senin ve patronunun yolsuzluklarını ortaya çıkaramazdık.

Bu ülkede özellikle petrol şirketlerinin bankaları nasıl soymaya kalktıklarını herkes biliyor. Gazetelerinde yönettiler, başlıklarını attılar, kabinelerini kurdular. Ama bizi yönetemedikleri için saldırıyorlar. Biz nasıl ki ülkemizi büyüttük daha da iyi noktalara geleceğiz. Sanatçılara sesleniyorum. Cesur olun. Mahalle baskısına karşı cesur olun Hiçbir sanatçımızın dışlanmasına izin vermeyeceğiz.”