Yavuz Bingöl'ün babası: Alzheimer olsaydım da bunları görmeseydim!

Türkücü Yavuz Bingöl’ün “Tayyip Bey’in annesine küfredildi, o da Berkin’in annesini yuhalattı. Bu çok insani” sözlerini babası Yılmaz Bingöl sert bir dille eleştirdi. Yılmaz Bingöl, “Annesi Alzheimer olduğu için yaşananları unutacak. Ama ben günlerdir uyuyamıyorum. Oğlumun, iktidara karşı dik durmasını isterdim… Nasıl değişti bilmiyorum. Keşke ben de Alzheimer olsaydım da bunları görmeseydim” dedi. Baba Bingöl, “Oğlum adına Berkin’in ailesinden özür dilerim” dedi.

Yavuz Bingöl’ün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi’de hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesini yuhalatmasını savunması büyük tepki topladı. Bingöl’ün, “Tayyip Bey’in, ölmüş annesine küfredildi, o da Berkin’in annesini yuhalattı. Bu çok insani bir şey” sözlerini babası Yılmaz Bingöl eleştirdi.

Baba Bingöl, “Oğlum adına Berkin’in ailesinden özür dilerim” diyerek başladı söze… Sonra da oğluna tepkisini dile getirdi…

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar’a konuşan Yılmaz Bingöl, oğlu Yavuz Bingöl’e tepki gösterdi. Dündar’ın Bingöl’le yaptığı röportaj şöyle:

Yavruma yazık, psikolojisi bozuk

Sayın Yılmaz Bingöl; eğitimcisiniz. Öğretmenlik, lise müdürlüğü ve şube müdürlüğü yaptınız. Şu anda da özel dersler veriyorsunuz. Yavuz, Oğuz ve Efsun Bingöl’ün babasısınız. Son günlerde oğlunuz Yavuz Bingöl’ün, Ahmet Hakan ile yaptığı röportajda dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın, Berkin’in annesini mitingde yuhalatmasına gerekçe olarak söyledikleri çok büyük tepki çekti. Ayrıca Yavuz Bingöl sol eğilimli cumhuriyet yürüyüşlerine katılmış bir sanatçı. Baba olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

Üç-dört gündür uyuyamıyoruz. Yavuz’un toplumda büyük antipati uyandıran, gerçek Atatürkçüleri, devrimcileri ve biz Alevi kitlesini üzen bu davranışlarını tasvip etmiyoruz. Yavuz’u benden daha iyi tanıyan olmaz. Büyük oğlum Yavuz düşünmeden konuşuyor. Ancak eleştirilerin linç edilme haline dönüşmesi de beni üzer. Yıllardır gelip gitmiyor. Geçinemiyoruz. Ama evladım­dır. Yavruma yazık, psikolojisi bozuk. Yavuz toplumun sanatçısıydı. Artık kasetleri kırılıyor. 30 yıllık emeğini 3 günde heba etti. İnsanın en büyük düşmanı kendisi.

Yavuz Bingöl, “Babam, Alevi olduğumuz anlaşılmasın diye benim ismimi Yavuz, kardeşimin ismini de Oğuz koydu” diyor. Doğru mu bu?

Bu bir yalandır. Zavallı yavrum gaf yapıyor. Ben harp okulundan ayrılıp, öğretmen okulunun yatılı kısmındaydım ve Yavuz’un doğduğu gece orada bulunamadım. Ağabey İstanbul’daydı. Kamil ismini düşünüyorlar. Doğu mu yaptıran doktorun ismi Yavuz’muş. “Babası Yılmaz ile uyumlu olur” diye bu adı önermiş. Biz geçmişteki olaylara takıntılı insanlar değiliz.

Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunda biz Yavuz Bingöl’ü onun yanında görüyorduk. CHP destekçisi izlenimi veriyordu. Bu değişim nasıl oldu?

Çok doğru. Biz atadan, dededen CHP’liyiz. Kılıçdaroğlu’nun adaylığında Yavuz onun için geceli gündüzlü çalıştı. Belki siyasette kendine bir yer edinmeyi istemiş olabilir. Ama bu konuda onun adına konuşmayayım.

Düşünmeden hareket ediyor

Biz infazlara karşıyız. Asla özel hayatlara girmem. Sizin baba-oğul ilişkinize zarar verecek yaklaşımı asla sergilemem. Ama gerçeğin ortaya çıkması için bazı şeyleri konuşmamız gerektiğine inanıyorum.

Yavuz İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, ücretsiz veya düşük ücretler karşılığında CHP’li belediyelerin yanında olmuştur. Şimdi nasıl böyle oldu, anlamıyorum. Yavuz şaşkın.

Yavuz Bingöl’ün Erdoğan ve AKP iktidarına yakınlaşmasını neye bağlıyorsunuz?

Tez canlı olmasına, düşünmeden hareket eden yapısına bağlıyorum. Yavuz özünde iyi bir insandır.

Yavuz’un annesi olan eşiniz ile boşandığınızda oğlunuz kaç yaşındaydı?

15.

Vereceği parayı kabul etmem

Eşiniz ile ayrıldıktan sonra çocuklarınıza ilginizi devam ettirdiniz mi?

Elbette. Yavuz’a maddi yönden hep yardımcı oldum. Belgelerime dayanarak söylüyorum. Annesi rahatsız (Alzheimer) olduğu için gıyabında konuşmayı doğru bulmuyorum. Keşke ben de Alzheimer olsaydım da bunları görmeseydim.

Peki diğer oğlunuz Oğuz ile görüşüyor musunuz?

Evet. Oğuz Almanya’da yaşıyor. Geçen ekimde onun evinde misafir oldum. Oğuz da Yavuz’dan çok şikayetçi. Zannedildi ki biz Yavuz’dan para istiyoruz, o da bize bakmıyor. Hayır. Para gönderse ben kabul etmem. Benim için “kumar oynuyor” denilmiş. Ben kumar bilmem. Kahvehaneye bile gitmem. Üç-dört yıldır Yavuz ile görüşmüyorduk. Kanser olmama rağmen… Geçen mart ayında Yavuz bana telefon etti. “Baba yanımda kız arkadaşım var. Sizinle tanışmak istiyor” dedi. “Kapımız açık” dedim. Geldiler, bir akşam bende kaldılar. Yavuz’un bana maddi yardımı üçer, beşer bin lira olmak üzere toplamda 30 bin lirayı geçmez. Benim askerliğinden itibaren ona harcamalarım, verdiğini karşılar.

Yalakalık yapanların yolunda…

Baba-oğul arasında alacak-verecek meselesi olmamalı elbette. Biz asıl konumuza dönelim. Buradan baba olarak Yavuz’a çağrıda bulunur musunuz?

Ben bu iktidarın anti demokratik uygulamaları karşısında Yavuz’un dik durmasını isterdim. Solcu olup da sağın nimetlerinden faydalanmak için sağa geçen, yalakalık yapan, mevkii makam kapan, milyarları kazanan insanların yolunda yer almamalıdır.

Berkin de Ali de benim evladımdır

İnsanlar fikirsel olarak değişip başka ideolojiye kayabilir. Bunun karşılığında çıkar beklentisi yoksa, birikimlerini paraya tahvil etme amacı yoksa herkes buna anlayış gösterebilir. Ama siz Atatürkçü, cumhuriyetçi, laik-demokrat ilkeleri savunacaksınız, Alevi kültürünün toplumdaki simgelerinden biri olacaksınız, ondan sonra kalkacaksınız iktidarı yağcılık düzeyinde, üstelik gerçekleri de infiale dönüştürecek bir çarpıtma ile dile getireceksiniz. Burada 14 yaşındaki bir evladımızın, Berkin’in öldürülmesinden sonra oluşan ve ona karşı acımasız bir tutum sergileyen Tayyip Erdoğan’ın sanki Berkin’in annesini yuhalatması haklıymış gibi davranması ve Yavuz Bingöl’ün onun avukatlığına soyunması büyük tepkiye neden oldu. Bu konuda ne diyeceksiniz?

Berkin Elvan, İsmail Korkmaz ve diğerleri… Hepsi evladım. Berkin ve annesine yapılan muameleye karşı dururum. Yavuz’un adına onlardan yüz defa özür diliyorum. Yavuz’un villaları vs. var. Gözü daha başka yerlerde… Yükselmek istiyor. Belki de yönünü siyasette makam-mevkii edinme rotasına yöneltmiş olabilir. Geçen yaz telefonda Yavuz’a “Oğlum, Gezi’de insanlara zulmeden, gençleri öldüren, kör eden bir anlayışla nasıl yan yana olursun? Onların (Tayyip Erdoğan’ın) yanına nasıl gidersin? Onlarla nasıl türkü söylersin” diye sordum. Bana “Peki baba ben milletvekili olursam ne yapacaksın? Evlatlıktan ret mi edeceksin” dedi…

Berkin’in ailesinden bin kere özür diliyorum

Uğur Dündar, baba Yılmaz Bingöl ile buluştu. Oğlu Yavuz Bingöl’ün büyük infial yaratan sözlerini sordu. Baba Yılmaz Bingöl, “Onlardan bin kez özür diliyorum” dedi.