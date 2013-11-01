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Politika

Erdoğan: Bu kadar şeyden sonra pantolon filan hallolur

Başbakan Erdoğan AKP'li vekillerin başörtüsüyle TBMM'ye gelmeleri ile ilgili, 'Parlamento hemen hemen hiçbir zaman göremediği, yaşayamadığı bir olgunluk içinde bu süreci değerlendirdi' dedi

01 Kasım 2013 15:10

AKP'li  milletvekillerinin TBMM'ye başörtüsüyle gelmelerini değerlendiren Başbakan Tayyip Erdoğan, "Milletin verdiği izni kimsenin engellemeye hakkı yoktur. CHP’nin buna gücü de yok" dedi. Erdoğan, kadın  milletvekilleirnin Meclis'te pantolan giyebilecekmi sorusuna da, "Bu kadar şeyden sonra pantolon filan hallolur…" cevabını verdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, başörtülü milletvekillerinin dün Meclis Genel Kurulu'na katılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Parlamento'da destek veren gurp ve milletvekillerine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" diyen Başbakan, "Tabii ki bu atmosferi tarihi bir atmosfer olarak, demokratikleşme sürecinin önemli bir adımı olarak görüyorum. Parlamento hemen hemen hiçbir zaman göremediği, yaşayamadığı bir olgunluk içinde bu süreci değerlendirdi" dedi.

Başbakan Erdoğan, CHP'nin tavrı ile ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Hepiniz bunu izlediniz, ben bu konuda hiç yorum yapmayayım. Milletimiz bunun yorumunu en güzel şekilde yapıyor. Orada 3 siyasi parti olumlu tavrı gösterdi. CHP tarihten gelen tavrını devam ettiriyor. İçlerinde olumlu yaklaşanlar da var. Ama biz neticeye bakıyoruz.

Milletin verdiği izni kimsenin engellemeye hakkı yoktur. CHP’nin böyle bir gücü, kudreti de yoktur."

 

Vekillerin pantolon giymesi

 

TBMM'de kadın milletvekillerinin pantolon giymesine yönelik düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya da Başbakan Erdoğan, "Bunlar sorun değil, bunların hepsi aşılır. Bu kadar şeylerden sonra, pantolon falan, bunlar konu değil"  yanıtını verdi.

Erdoğan, camiden ayrılırken, bahçedeki simitçiden aldığı simitleri vatandaşlara dağıttı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra Beştepe'de yapımı devam eden yeni Başbakanlık binasına gelerek, inceleme yaptı.

 

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