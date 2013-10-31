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Sabah'a göre, Meclis'te başörtülü vekile destek yüzde 72 oranında

MAK Danışmanlık şirketinin yaptığı ankete göre, dershanelerin kapatılması kararına halkın yüzde 48'i 'bir program dahilinde kapatılabilir' yüzde 21'i ise 'kapatılmalıdır' görüşünü dile getirdi

31 Ekim 2013 09:27

Siyaset başörtülü milletvekili tartışmasına kilitlenirken, Sabah gazetesi bugün MAK Danışmanlık tarafından yapılan ankete göre  halkın yüzde 72'sinin başörtülü milletvekilini desteklediğini manşetine taşıdı. Ankette dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise, hükümetin dersaneleri kapatma kararına ilişkin sorunun yer almasıydı. Ankete katılan vatandaşların Yüzde 48'lik kesimden ise "Bir program dahilinde kapatılabilir" görüşü geldi. Ankete katılanların yüzde 21'i 'kapatılmalıdır' görüşünü dile getirdi.

MAK Danışmanlık'ın Türkiye genelinde 21 bin 600 kişiyle yaptığı ankette, deneklere kamuda ve TBMM'de başörtüsü serbestliğine ilişkin görüşleri soruldu. 'TBMM'de başörtülü milletvekili olmalı mıdır?' sorusuna ankete katılanların yüzde 72'si 'evet', yüzde 19 'hayır' cevabı verdi. Yüzde 9'luk bir kesim kararsız olduğunu ifade etti.

'Demokratikleşme paketiyle kamu kurumlarında kamu kurumlarında başörtüsünün serbest olmasını olumlu buluyor musunuz?" sorusuna ise ankete katılanların yüzde 74'ü 'evet', yüzde 16'sı 'hayır' yanıtını verdi. Yüzde 10'luk kesim bu konuda kararsız olduğunu belirtti.

 

'Dersanelerin kapatılması'

 

Ankette "Hükümetin özel dershaneleri kapatma kararını nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna yüzde 22 "Kesinlikle yanlış buluyorum, kapatılmamalıdır" yanıtını verdi. Yüzde 48'lik kesimden ise "Bir program dahilinde (zamanla, eğitimde bir boşluk oluşmadan gerekli düzenlemeler yapılarak) kapatılabilir" görüşü geldi. Ankete katılanların yüzde 21'i 'kapatılmalıdır' derken, yüzde 9'u kararsız olduğunu dile getirdi.

 

Yerel seçimler

 

Anket, halkın öncelikli gündem maddesinin ise yerel seçimler olduğunu gösterdi. Öncelikli gündemi sorulanların yüzde 24'ü yerel seçimler yanıtını verirken yüzde 22'lik bölüm Suriye-Mısır (dış politika), yüzde 20'si ise hayat pahalılığı ve işsizlik yanıtını verdi. Ankette halkın öncelikli gündem maddeleri arasında barış süreci yüzde 14 ile dördüncü sırada, trafik kazaları da yüzde 12 ile beşinci sırada geldi. Seçim barajına yönelik bir soruya cevap verenlerin yüzde 37'si 'seçim sistemleri arasındaki farkı anlayamadım' derken, yüzde 31'i mevcut sistemle devam etmek gerektiğini, yüzde 17'si daraltılmış bölge, yüzde 13'ü dar bölge seçim sisteminin uygun olacağını kaydetti. Ankete katılanlara "bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz" sorusu da yöneltildi. AKP'nin oyu yüzde 52.3, CHP'nini yüzde 23.4, MHP'nin yüzde 12.4, BDP'nin 6.5, SP'nin yüzde 2.1, BBP'nin yüzde 1.4, diğerleri ise yüzde 1.9 çıktı.

 

Gözler Akşener'de

 

AKP milletvekillerinin bugünkü Meclis çalışmalarına başörtüsü ile katılma kararına AKP, MHP ve BDP destek verirken CHP bölündü. AKP de bir kısım CHP'li vekilin tepkisine karşı topu bugün Meclis'i yönetecek olan MHP'li Meral Akşener'e attı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Vekillere, bize saldırı olursa püskürtürüz. Ama tepki gösteren milletvekillerine susturacak olan Meral Akşener'dir" dedi. Ayrıca AKP'li vekiller tek tek aranarak 'Saat 14.00'te Genel Kurul'da olun' çağrısı yapıldı. Bu arada hacdan dönen Meral Akşener'i milletvekilleri tebrik etti.

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