TBMM’de başörtüsünden sonra pantolona da yol açıldı

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM, başörtüsünün ardından kadın milletvekillerinin pantolon giymesinin de yolunu açıyor. Dört siyasi partinin gurup başkanvekillerinin bugünkü toplantısında, iç tüzük düzenlemesi konusunda uzlaşma sağlandı. Buna göre, iç tüzükte, kılık-kıyafeti düzenleyen madde aynen korunacak. Ancak, maddenin altına ‘iki parçalı giyilebilir’ denilecek. Kadın milletvekilleri, pantolonla genel kurul salonuna girebilecek.

TBMM’de, geçtiğimiz yasa yılında, dört siyasi partinin temsilcileri tarafından iç tüzük komisyonu uzun süre çalışmış, 22 madde üzerinde uzlaşamamıştı. AKP’liler, CHP, MHP ve BDP’nin ‘pantolon’ önerisine karşı çıkmışlardı. Meclis’te pantolon düzenlemesi CHP’li Şafak Pavey tarafından ilk olarak seslendirilmişti. Ancak, iktidar kanadı soğuk baktığı için bugüne kadar bir düzenleme olmadı.

Şafak Pavey, TBMM’nin, AKP’li başörtülü milletvekillerinin girdiği oturumda, kürsüdeki konuşmasında, “Mecliste pantolon giymesi, bir erkek vekil tarafından engellenmiş, bir kadın vekil olarak yapıyorum. Olmayan bacağı, erkekler tarafından siyaset sohbetine dönüştürülen biri olarak yapıyorum“ dedi.