Başörtülü Genel Kurul’dan notlar

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP’nin Karaman Maraş milletvekili Sevde Beyazıt Kaçar, başörtüsü ile geldiği TBMM Genel Kurulu çıkışında iktidar kulisinde gazetecilere, “Ben zaten tedirgin değildim” dedi. “Türkiye için çok güzel bir ortam” diyen Kaçar, “Herkes söyleyeceğini söyledi. Türkiye için çok güzel bir tablo. Ne mutlu bize; ne güzel bir tablo yazdık” diye konuştu. AB bakanı ve başmüzakereci Egemen Bağış, “Bugün tarihi bir gün” değerlendirmesi yaptı. Kültür ve Turizmin eski bakanı Ertuğrul Günay, Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak’a başörtüsünün çok yakıştığını söyledi.

1999 görüntüleri yaşanmadı

Merve Kavakçı’dan 14 yıl sonra TBMM’de dört kadın milletvekili bir ilki gerçekleştirdi. Gülay Samancı, Sevde Beyazıt Kaçar, Nurcan Dalbudak ve Gönül Bekin Şahkulubey, TBMM Genel Kurulu’na başörtüsü ile girdi. Meclis’e ilk gelen Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak oldu. AKP’liler tam kadro Genel Kurul’a katıldı.

TBMM Genel Kurulu’na milletvekilleri provakasyon tartışmalarına yol açmamak için ayrı ayrı geldiler. AKP Grubu’ndan hemen hemen herkes cep telefonlarıyla çekim yaptı. Bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

AKP’liler, Genel Kurul Salonu’na girdiğinde herkesin gözü CHP’deydi. Genel Kurul’daki basın locasında basın mensupları tek bir kare kaçırmamak için dikkat kesildi. 1999 yılına dönüş olmadı. CHP, sıralarından laf atma bile yaşanmadı.

Kılıçdaroğlu’nun talimatına uyuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Müdahale olmayacak” talimatı grup üzerinde etkisini gösterdi. Ulusalcı kanadın ‘genel başkan konuşsun’ önerisi de yerini bulmadı. Kılıçdaroğlu, bugünkü oturumda gurup başkanvekili Muharrem İnce ile Şafak Pavey’in konuşacağını bildirdi. Grup, genel başkanın talimatına uydu.

Dilek Akagün Yılmaz, Atatürk tişörtüyle geldi

Ulusalcı kanattan Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, üzerinde Atatürk resmi ve Türk bayrağı baskılı tişörtle, genel kurulda oturdu.

Deniz Baykal ve HDP eş başkanı Ertuğrul Kürkçü de, hasta yatağından kalkıp genel kurula katıldı.

Güvenlik önlemleri çok dikkat çekti. Neredeyse her köşe başında bir sivil polis Meclis kampüsünde görev yaptı.