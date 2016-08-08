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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan açıkladı; meydanlardaki demokrasi nöbeti çarşamba akşamı bitiyor

16 Temmuz'dan beri meydanlarda darbe karşıtı demokrasi mitingleri yapılıyordu

08 Ağustos 2016 00:09

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişiminden sonra başlayan demokrasi nöbetlerine ilişkin olarak, "Bu akşam demokrasi nöbetlerine bir virgül koyuyoruz, çarşamba gecesi demokrasi nöbetine nokta koyacağız" dedi.  

15 Temmuz gecesi TSK içindeki bir grup cuntacı asker tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Erdoğan, CNN Türk'te canlı yayına bağlanarak halkı meydanlara davet etmişti.

Darbe girişiminin başarısız olmasından sonra "Henüz tehlikenin geçmediği belirten Tayyip Erdoğan "İkinci bir emre kadar meydanlardan çekilmiyoruz, değil mi?" demişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içi HDP hariç Meclis'te yer alan siyasi parti liderlerini bugün (7 Ağustos) gerçekleşen Yenikapı'daki Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne davet etmişti. Davete Başbakan Binali Yıldırım'ın yanında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de daveti kabul etmişti.

Yenikapı'daki mitingde sırasıyla MHP lideri Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu, Genelkuramy Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve son olarak da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından bütün liderler bir araya geldi ve meydanı dolduran yüz binleri selamladı. Selamlama sırasında tekrar konuşan Erdoğan, "Bu akşam demokrasi nöbetlerine bir virgül koyuyoruz, çarşamba gecesi demokrasi nöbetine nokta koyacağız" diye konuştu.

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