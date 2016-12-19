T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Erdal Tosun'un ölümüne neden olan sürücü hakkında istenen ceza belli oldu

Trafik kazası sonucu oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne neden olan sürücü Nihat Şaki "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" ile suçlanıyor

19 Aralık 2016 20:08

Oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne neden kazada, tutuklanan sürücü Nihat Şaki, hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sarıyer'de 29 Kasım'da oyuncu Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücü Nihat Şaki hakkındaki İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Karabulut tarafından  başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcı Karabulut, Şaki hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame, İstanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.


'Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum'

 

Tosun'un aracına çarptıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nihat Şaki, ifadesinde, "Ben trajik bir kaza neticesinde kendi babamı da kaybettim. Kazanın ne olduğunu iyi bilenlerdenim. Çok üzgün olduğumu ifade ediyorum. Kazanın nasıl meydana geldiğini tam hatırlamıyorum. Şuurumu kaybetmiştim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ediyorum" demişti.

 

ETİKETLER

erdal tosunölümBilinçli taksirle ölüme neden olmakiddianameNihat Şaki

İlgili Haberler

Erdal Tosun son yolculuğuna uğurlandı

Eski eşi cenaze aracının ardından "Beni Erdal'dan ayırmayın" diyerek gözyaşları döktü

Erdal Tosun'un aracına çarpan sürücü: Su birikintisi vardı sonra ne olduğunu hatırlamıyorum

Tosun'un aracına çarpan sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Cem Yılmaz, Erdal Tosun'un cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı

Tosun için ilk tören, 'Bir Demet Tiyatro'da 'Eyvah Necdet' olarak unutulmaz karaktere imza attığı Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) yapıldı

Erdal Tosun'un ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Tutuklanan sürücü savcılık sorgusunda aracın su birikintisine girip savrulduğunu ve istemeden olduğunu söylemişti

Erdal Tosun, kızının böbreğini almak istememiş

Tosun, diyalize giderken trafik kazasında hayatını kaybetmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24