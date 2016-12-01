Erdal Tosun'un aracına çarpan sürücü: Su birikintisi vardı sonra ne olduğunu hatırlamıyorum

‘Bir Demet Tiyatro’nun ‘Eyvah Necdet’i Erdal Tosun, dün Sarıyer’de yaşanan trafik kazası sonucunda hayata gözlerini yumdu. Erdal Tosun'un aracına çarpan sürücü ifadesinde "Çok hızlı değildim. Yağmur da yağıyordu. Bir su birikintisi vardı. Oraya girerken frene bastım. Sonra ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Erdal Tosun (53), dün Sabah saatlerinde Sarıyer’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza 06.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı’nda meydana geldi. 34 EJ 8342 plakalı otomobilin sürücüsü Nihat Şaki, İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı’na girerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra Levent yönüne giden Tosun’un aracının üzerine uçtu.

Otomobilin içerisinde sıkışan oyuncu, olay yerinde hayata gözlerini yumdu. Diğer otomobildeki sürücü Şaki ise yaralandı. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Tosun’u kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

"Ne oldu hatırlamıyorum"

Erdal Tosun'un ölümüne yol açan kazanın yaralı sürücüsünün ifadesi de ortaya çıktı. Nihat Şaki "Her sabah olduğu gibi müdürümü almaya gidiyordum. Çok hızlı değildim. Yağmur da yağıyordu. Bir su birikintisi vardı. Oraya girerken frene bastım. Sonra ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.