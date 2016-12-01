Erdal Tosun'un ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

İstanbul Sarıyer'de Erdal Tosun'un kullandığı araca çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücü tutuklandı. Savcı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi 14. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Nihat Şaki, taksirle adam öldürme suçundan tutuklandı. Şaki, sorgusunda talihsiz bir kaza olduğunu ve çok üzgün olduğunu söylemişti.

İstanbul Cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpleli Nihat Şaki, Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



Savcılıkta verdiği ifadesinde, kaza öncesindeki hızının hatırlamadığını belirten Şaki, "Su birikintisine girdim. Araç savrulunca refüje çarptım. Daha sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

"Çok üzgünüm"





Beşiktaş Belediyesi'nde taşeron şoförlük yaptığını ifadesinde belirten Şaki, "Erdal Tosun'u dizilerden tanıdığını söyledi. Talihsiz bir kaza olduğunu söyleyen Şaki, "İstemeden oldu. Çok üzgünüm" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.