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Cem Yılmaz, Erdal Tosun'un cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı

Tosun için ilk tören, 'Bir Demet Tiyatro'da 'Eyvah Necdet' olarak unutulmaz karaktere imza attığı Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) yapıldı

01 Aralık 2016 17:57

Cem Yılmaz, tiyatro sanatçısı Erdal Tosun'un anısına Beşiktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Tosun için ilk tören, 'Bir Demet Tiyatro'da 'Eyvah Necdet' olarak unutulmaz karaktere imza attığı Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) yapıldı

Saat 12:15'de başlayan törende sahneye siyah zeminde Erdal Tosun'un "Ben hiçbir şeyin azı değilim" sözü yansıtıldı. Kalp şeklinde iki çiçek Erdal Tosun'un tabutunun önüne konuldu. Cenazeye Beşiktaş Belediyesi’ne ait bir zabıta motoru eşlik etti. Dostları Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Ozan Güven, Can Yılmaz ve Ahmet Mümtaz Taylan tören alanında hazır bulundu.

53 yaşında vefat eden Tosun'un cenazesi, Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kardeşi Gürdal Tosun'un yanına defnedilecek.

Erdal Tosun'un 83 yaşındaki annesi ise ayakta durmakta zorlandı. Acılı anneye başta Demet Akbağ olmak üzere Tosun'un sanatçı dostları destek oldu.

 

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Cem YılmazErdal TosunBeşiktaş Kültür Merkezi

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