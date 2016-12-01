Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden usta oyuncu Erdal Tosun, son yolculuğuna uğurlandı. Erdal Tosun için Beşiktaş Kültür Merkezi’nde (BKM) tören düzenlendi.

Erdal Tosun’un annesi, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erkan Can, Zafer Algöz, Cem Yılmaz, Ozan Güven, Şevket Çoruh, Ahmet Mümtaz Taylan, Mert Fırat, BKM ekibi ve diğer sanatçı dostlarıyla sevenleri veda etmek için orada bulundu.

700 kişilik salonda, koltuklardan merdivenlere ayakta durulabilecek her yer aktöre veda etmek için doldu. Anma töreninde içeriye giremeyenler ise dışarıda törenin bitmesini bekledi. Tören öncesi Erdal Tosun’un oynadığı tiyatro ve filmlerinden hazırlanan kısa film duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

Tören bittikten sonra Levent Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Tosun’un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kardeşi Gürdal Tosun'un yanına defnedildi.

Eski eşi İlknur Tosun, Erdal Tosun’u şu sözlerle anlattı; “Zorlayıcı, sevecen, muhteşem bir baba. Yemeği içmeyi sevdiği kadar yedirip içirmeyi de severdi. Aynı zamanda çok iyi bir arkadaştı. Çok okurdu, çok bilgiliydi ve usta bir oyuncuydu. Çocukları çok severdi, duygusaldı, zarif bir adamdı. Ben seni çok seviyorum Erdal.”

Uzun yıllar beraber çalışan ve çok iyi dost oldukları bilinen Yılmaz Erdoğan ise, BKM binasında çok defa kahkahların atıldığını, pek çoğunda Erdal Tosun’un imzasının olduğunu ifade etti. Erdal Tosun’u hatırlatan birçok anısının olduğunu belirten Erdoğan, “hayatımızın bundan sonrasında refleks olarak telefon numarasını arayacağız çünkü çok birikimli ve her konuya hakim bir insandı. Her şeyi bilirdi ve sonunda haklı çıkardı” dedi. 16 yıl önce Erdal Tosun ile birlikte aynı sahnede Gürdal Tosun’u uğurladıklarını belirten Erdoğan, Tosun ailesinin bu ülkeye güldürmek için geldiği ve büyük bir acı bırakarak gittiklerini söyledi.

Konuşmakta zorlanan Demet Akbağ, olayın on saniyelik saçma bir tesadüf olduğunu, bu duruma kelimelerin yetmediğini ifada etti. Tosun kardeşleri çok sevdiğini belirterek konuşmakta güçlü çektiğini söyleyen Akbağ, gözyaşlarıyla sahneden ayrıldı.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Necdet Tosun'un oğlu, 'Bir Demet Tiyatro'nun 'Eyvah Necdet'i Erdal Tosun, ölümüyle milyonları yasa boğdu. Erdal Tosun Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. 2014 yılından bu yana böbrek nakli bekleme listesinde olduğu ve haftanın üç günü diyalize girdiği öğrenilen Erdal Tosun, dün sabah 06.00'da kendi kullandığı otomobille diyalize gitmek üzere Sarıyer'deki evinden çıktı.

Büyükdere Caddesi üzerindeki İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı'na yaklaştığı sırada kaza meydana geldi. Beşiktaş Belediyesi Harita ve Planlama Müdürü Ender Topçuoğlu'nu evinden almaya giden şoför Nikah Saki yönetimindeki araç, karşı yönde refüje çarparak havalandı ve oyuncu Erdal Tosun'un otomobilinin üzerine düşüp yola savruldu. 53 yaşındaki usta oyuncu Erdal Tosun tavan kısmı çöken araçta yaşamını yitirdi. Erdal Tosun hurdaya dönen araçtan itfaiyenin 1 saatlik çabaları sonucunda çıkarılabildi. Diğer aracın yaralı sürücüsü Nihat Saki ise tedavinin ardından gözaltına alındı.

Çok erken kavuştunuz

Yılmaz Erdoğan: Kardeşimiz, yol arkadaşımız Erdal Abi'mizi talihsiz bir kazada kaybetmenin şaşkınlığı ve derin üzüntüsü içindeyiz. BKM ailesi olarak sanatçımızı yürekten bir sızıyla uğurluyor, yollarımız kesiştiği için kendimizi şanslı sayıyoruz.

Demet Akbağ: Ahhh Erdal'ım. Erdal'ımızı kaybettik. Çok erken kavuştunuz iki kardeş be Erdal'ım. Mekanın cennet olsun. Dün çocuklarımız, sabaha karşı Erdal Tosun'un acı haberi. Kötü başladı yine kış...

Cem Yılmaz: Sevgili Erdal Abimin mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm, tüm sevenlerinin başı sağolsun.

Acı kader

Erdal Tosun’un babası da trafik kazasında ölmüştü. Siyah beyaz filmlerin unutulmaz isimlerinden Necdet Tosun, henüz 48 yaşındayken iş için gittiği Almanya’da trafik kazası geçirmiş, getirildiği İstanbul’da gördüğü 10 günlük tedavinin ardından vefat etmişti. Erdal Tosun’un 1967 doğumlu olan kardeşi Gürdal Tosun da 2000 yılında bağırsaklara giden damarların tıkanıklığı sebebiyle 33 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Gürdal Tosun da abisi ve babası gibi oyuncuydu. İki kardeş, “Bir Demet Tiyatro”da da aynı sahneyi paylaşmıştı.

Bakan Avcı'dan Erdal Tosun için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Sanatçı Erdal Tosun’un vefatına ilişkin “Canlandırdığı renkli karakterlerle milletimizin sevgi ve takdirini kazanmıştır. Merhum Erdal Tosun’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Avcı, Sanatçı Erdal Tosun’un vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Avcı, mesajında şunları kaydetti: “Erdal Tosun, sanatçı bir ailenin evladı olarak genç yaşında gönül verdiği Türk sinema ve tiyatrosunda birçok başarılı çalışmalara imza atmış; canlandırdığı renkli karakterlerle milletimizin sevgi ve takdirini kazanmıştır. Merhum Erdal Tosun’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.”

Cenaze aracına binen ünlü oyuncu Olgun Şimşek'in gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Olgun Şimşek, pek çok projede Erdal Tosun'la birlikte rol almıştı. Olgun Şimşek Bir Demet Tiyatro'da 'Kapıcı Bahattin' tiplemesiyle hafızalara kazınmıştı.

Yılmaz Erdoğan: Konuşacak durumum yok

Talihsiz şekilde hayatını kaybetmesiyle tüm Türkiye’yi üzen Erdal Tosun’un evi ziyaretçi akınına uğradı. Taziye ziyaretine, ünlü sanatçının bir dönem "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide birlikte rol aldığı arkadaşları Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ başta olmak üzere birçok sanatçı geldi.

Çok sayıda ünlü isim sanatçının ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başsağlığına gelenler için ünlü sanatçının evinin bahçesine taziye çadırı kuruldu. Taziye ziyaretine ünlü sanatçının evine bir dönem "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide birlikte rol aldığı arkadaşları Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ başta olmak üzere birçok sanatçı geldi. Ünlü sanatçı Tosun’un ailesi taziyeleri kabul etti. Tosun ailesine taziye ziyaretinde bulunan ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, "Hiç konuşacak durumum yok gerçekten. Yarın tören yapacağız. Orada belki bir şeyler söylerim" dedi.