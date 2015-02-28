Erbakan'ı anma gecesinde Suriye bayrağı açanlar tekme tokat dayak yedi

Bursa'da, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ölümünün 4. ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma törenininde Suriye bayrağı açan 4 kişi tekme tokat dayak yedi

DHA'nın haberine göre, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Osmangazi Salonu'nun kapısı önünde elinde bulunan sırt çantasını yere atıp, şahadet getiren Necip Fazıl Kısakürek imam Hatip Anadolu Lisesi öğrencisi olan 15 yaşındaki T.Ç., kelime-i şahadet getirip, elindeki çantayı yere atarak, "Buradaki şebbiahalar, kardeşlerimizi katlediyorlar. Bütün Ümmedi Muhammed duysun. Allahın izni ile bütün müslümanlar, Allah'ın ayetini yayacaklardır. Yılmayacağız" diyerek bağırdı.

Ahmedinejad'ın konuşması protesto edildi

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad gelmeden önce yaşanan bu olay üzerine önlem alan polisler T.Ç.'yı etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Yere attığı çantanın içerisinden ise poşete sarılı 4 sabun bulundu.



Psikolojik sorunları olduğu tahmin edilen genç daha sonra Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürüldü.

Konuşmak için kürsüye çıkan ve bir süre konuşan Ahmedinejad’a ismi öğrenilemeyen 7 genç tepki göstererek ellerindeki bir bayrağı açmaya çalıştı.



Bunun üzerine salondakilerle gençler arasında arbede yaşandı. Yumrukların ve tekmelerin konuştuğu kavgada 7 genci, sivil polisler kalabalığın içinden güçlükle çıkarttı. Ekipler tarafından polis otosuna bindirilen 7 genç, gözaltına alındı.