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Dünya

Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yardımcısına yolsuzluktan hapis

İran'ı sarsan büyük yolsuzluk iddialarının ardından mart ayında dava açılan Muhammed Rıza Rahimi'nin sahte belgelerle zimmetine para geçirdiği iddia edilmişti

02 Eylül 2014 11:13

İran’da yolsuzluk iddiasıyla hakkında dava açılan eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi, yargılandığı mahkemece suçlu bulundu.

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının baş şüphelisi Reza Zarrab’ın ortağı olarak bilinen İranlı milyarder Babek Zencani ile bağlantısı olduğu iddia edilen Rahimi, hapis ve para cezasına çarptırıldı. Zaman'da yer alan habere göre, davayla ilgili açıklama yapan İran yargı sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsin Ecei, kararın henüz onanmadığını ifade ederek, verilen cezalar konusunda bilgi vermedi. İran’ı sarsan büyük yolsuzluk iddialarının ardından mart ayında dava açılan 65 yaşındaki Rahimi’nin sahte belgelerle zimmetine para geçirdiği iddia edilmişti. İran medyası, Rahimi’nin  Tahran’a uygulanan uluslararası yaptırımları delerek yasa dışı petrol ticareti yapmaktan geçtiğimiz yıl aralık ayında tutuklanan Babek Zencani ile bağları bulunduğunu yazmıştı. Zencani hakkında İran’da oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu Üyesi Milletvekili Emir Abbas Sultani geçtiğimiz ay Zencani ile Zarrab arasındaki  ilişkiye dair yeni belgelere ulaştıklarını, konuyla ilgili Türkiye’de görüşmeler yapılacağını söylemişti.

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