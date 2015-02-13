Mahmud Ahmedinejad annesinin mezarına girdi

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın annesi vefat etti. Ahmedinejad, annesi mezara koyulmadan önce mezara girip bir süre orada yattı.

Çarşamba günü vefat eden Ahmedinejad’ın annesi, dün toprağa verildi. Yapılan cenaze töreninde duygulu anlar yaşayan Ahmedinejad, zaman zaman göz yaşlarını tutamadı.

İran medyasının paylaştığı fotoğraflara göre, yapılan törende eski cumhurbaşkanı annesi mezara konulmadan önce mezarda bir süre yan yattı. Ahmedinejad, daha önce babasının vefatında da benzer bir davranış sergilemişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ahmedinejad’a birer başsağlığı mesajı gönderdi.