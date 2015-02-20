'Ahmedinejad döneminde 700 milyar dolarlık yolsuzluk yapıldı'

İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nobaht, bir önceki Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın döneminde 700 milyar dolar yolsuzluk yapıldığını iddia etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İran'daki reformistlere yakınlığıyla bilinen haber ajansı Baharnews'e göre, başkent Tahran'da düzenlenen İtidal ve Kalkınma Partisi Kongresi'nde konuşan hükümet sözcüsü Mahmud Nobaht, "Bu ülkenin 5-6 yıl içinde 700 milyar dolarlık varlığı yedirildi, yutuldu" dedi.



Kongreye katılanlara seslenen Nobaht, "Allah etmesin, nükleer müzakerelerde yenilgiye uğramayalım. Böyle bir duruma dahi İtidal Hükümeti'nin (Hasan Ruhani'nin hükümeti) planı hazır. Bizim görevimiz sizi temsilen önceki hükümetten miras aldığımız sorunları çözmektir" diye konuştu.



Nobaht, Ruhani'nin hükümetin başına geçtiğinde ülkesinin ekonomik ambargo altında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar iktidara gelen tüm hükümetler bu milletin çocuklarıdır. Uygulamalar değişebilir ancak, sistemin güçlendirilmesi ve insanların refahını arttırmak, her hükümetin ortak noktasıdır. Maalesef on birinci hükümet (Ruhani hükümeti) göreve geldiğinde artık ülkenin altın dönemi olan önceki hükümetin 100 milyar dolarlık yıllık gelirleri yoktu. Büyük gelirler sona ermiş bunun yerine, İran halkı ambargoya alınmıştı. Bugün cumhurbaşkanının ülkeyi 17 milyar dolar ile yönetmesi gerekiyor."

İran’da yolsuzluk iddiaları son zamanlarda ülkenin gündeminde sıkça yer alıyor. Ülkenin Ekonomi Bakanı Ali Tayyipniya, 2014'ün Aralık ayında bankacılık sisteminde yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir yolsuzluk tespit edildiğini ifade etmişti.



İran'da 2005 ve 2013 yılları arasında iki dönem görev yapan altıncı Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi, yolsuzluk suçlamasıyla 5 yıl hapse mahkûm oldu.