İran: Ahmedinejad yönetimi, petrol satışından elde edilen 22 milyar doları İstanbul ve Dubai'ye göndermiş

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde petrol satışından elde edilen 22 milyar doların 17 ay içinde İstanbul ve Dubai’ye transfer edildiğini söyledi.

Başkent Tahran’da yapılan bir ekonomik toplantıda konuşan Cihangiri, “Geçmiş hükümet döviz fiyatlarını kontrol etmek için milyarlarca dolar ülkenin parasını havale veya nakit para şeklinde İstanbul ve Dubai’ye gönderdi” dedi. 17 aylık bir süre içinde 22 milyar dolar paranın bu şekilde yurtdışına çıkarıldığını söyleyen Cihangiri, bunun “şaşırtıcı” bir rakam olduğunu kaydetti.

Petrol satışının özel sektöre devredilmesi konusunda politika belirlenmesine rağmen “gerçek anlamda hiçbir zaman petrol satışının özel sektöre verilmediğini” söyleyen Cihangiri, milyarlarca dolar yolsuzluk suçlaması nedeniyle tutuklanan işadamı Babek Zencani örneğine değindi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, İran Ticaret Odası’nda konuşan Cihangiri, “Özel sektörün petrol satışına girmesi istendi. Fakat neden bu petrol örneğin Ticaret Odası’na değil de Babek Zencani gibi bir gence verildi. 2 milyar 700 milyon dolar tutarında petrol yahut nakit para bu adama veridi. Bu para tahsil edilemezse ülke için bir kara leke olur” diye konuştu.

Zencani’nin Merkez Bankası Başkanı’yla saatlerce müzakere yapabildiğini, bakanlıklara gidip bakanları toplantılardan dışarıya çekebildiğini söyleyen Cihangiri, “bu konun arka planında kimlerin olduğu” açığa çıkmalı.

İşadamı Babek Zencani, İran’da yaptığı milyar dolarlık yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Aralık 2013’ten itibaren tutuklu yargılanıyor.