İran'da Babek Zencani'yle bağlantılı Ahmedinejad'ın bakanları ifade verdi

İran'da işadamı Babek Zencani dosyası kapsamında eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad hükümetinin bazı bakanların ifadesi alındı.

Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, tutuklu yargılanan Zencani soruşturması kapsamında eski Merkez Bankası Başkanı ve geçmiş hükümetteki bazı bakanların ifadesinin alındığını açıkladı.

İfadesi alınan bakanların kimliklerini açıklamayan başsavcı, dosyanın geniş boyutundan dolayı araştırmaların tamamlanmasının zaman alacağını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, birkaç gün evvel yaptığı konuşmada isim zikretmeden Ahmedinejad hükümetindeki bazı bakanların ve eski Merkez Bankası Başkanı Mahmud Behmeni'nin Babek Zencani'yle bağlantılarının olduğunu söylemişti.

Aralık 2013'ten itibaren tutuklu yargılanan işadamı Babek Zencani, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2,7 milyar dolar dolandırmak suçlanıyor.